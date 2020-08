Di Scala: “Altro che ampliamento del Rizzoli, pensassero ad aggiustare le idroambulanze”

Chiudo qua, spacco la, rigore sopra, efficienza sotto – attacca Maria Grazia Di Scala sull’emergenza sanità e trasporti delle isole del golfo – e, alla fine, i malati di Covid delle isole del golfo devono viaggiare sui traghetti di linea. Perchè? Me lo sono chiesto ieri e poi, questa mattina, la sorpresa dalla prima pagina del Dispari: le idroambulanze sono rotte! Tre su tre. Un bel tris della Regione e dei suoi nominati, grazie a cui ci troviamo con le scolle in fronte sul piano sanitario.

Milioni di euro spesi – continua – in ospedali mai utilizzati e le idroambulanze per le isole che restano ferme in cantiere perché non operative! Quando penso a questa assurda gestione dell’emergenza basata sulla battuta, sull’uscita piglia like e senza nessuna aderenza con la realtà che dobbiamo affrontare, beh, mi sale la pressione.

Qualcuno è venuto a fare campagna elettorale sull’isola, qualche settimana fa, ha radunato i suoi porta voti (i sindaci, quello di Barano tutto pimpante in prima linea, non si era messo, però, l’abitino blu) e ci ha riempito di parole e chiacchiere. Altro che ampliamento del Rizzoli, pensassero ad aggiustare le idroambulanze – conclude la candidata di Forza Italia alla prossime elezioni regionali – e a trovare un alloggio decente per gli operatori della Capitaneria invece di fare passerelle e sceneggiate sul web.”