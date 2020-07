Di nuovo in Comune? | #4WD

Luigi Muro e Domenico De Siano: due politici di successo che nel loro percorso hanno vissuto tappe importanti. Entrambi due volte Sindaci dei rispettivi Comuni (Procida e Lacco Ameno), entrambi Consiglieri provinciali (Luigi anche Assessore), entrambi parlamentari nazionali e regionali e coordinatori dei rispettivi partiti in Campania, senza per questo escludere il normale excursus politico di prima linea.

Le elezioni amministrative del 2020 riportano sia Muro sia De Siano alla candidatura a Sindaco nel loro municipio d’origine. E mentre per Muro, con la lista “Procida per tutti”, si tratta di un vero e proprio ritorno alla politica attiva, De Siano continua a conservare anche il seggio al Senato e il ruolo di numero uno di Forza Italia in Campania in uno alla candidatura con la sua nuova lista “Lacco Ameno più di sempre”.

Luigi ha compiuto sessant’anni a marzo, Domenico ne compirà sessantadue a settembre. Da appartenenti ad una fascia d’età in cui il rifugio nella politica locale non può che essere il coronamento di una carriera o l’ennesimo sintomo di un germe inguaribile, la loro voglia matta di tornare a indossare la fascia tricolore appare una sorta di sindrome di Stoccolma che ti spinge ad innamorarti del tuo stesso nemico, sempre se poi lo consideri realmente tale. Penso questo perché, dopo aver lasciato la politica locale da ben sette anni, ho difficoltà a comprendere chi, ad ogni tornata elettorale, spenda e si spenda con ogni mezzo possibile per conquistare la rielezione; figuriamoci chi, come Luigi e Domenico, persone che stimo non poco, di soddisfazioni dalla vita e dalla politica ne hanno avute veramente tantissime navigando anche ad alte sfere e che oggi sono pronti a riabbracciare quelle beghe locali che, a un Sindaco che si rispetti, tolgono veramente il sonno, la tranquillità e la fantasia.

Cosa ne pensa la gente comune? Lo capiremo solo il 21 settembre: prima di allora, tutti rifugiati nei fatti propri e nelle riflessioni di pancia.