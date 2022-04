Di mese in mese. Ancora 30 giorni di UTC per Mimmo

Ida Trofa | Con decreto sindacale numero 18 e 19, il 4 aprile scorso, l’Ing.Michele Maria Baldino ha incassato per gli uffici tecnici di Casamicciola Terme, l’ennesima nomina a 30 giorni, più l’interim. Potrebbe essere l’ultima di un lungo periodo di tempo, durato più di un settennato.

Stando agli atti pubblici del comune di Barano, che confermano i rumors e le indiscrezioni che agitano gli uffici tecnici comunali, lo scafato ingegnere baranese sarebbe pronto a partire con destinazione Piazza San Rocco.

Come vi raccontiamo in altra parte, infatti, Baldino ha aderito al concorso per il dopo Ungaro varato dall’amministrazione di Barano.

E’ da giorni che nel cuore Cratere di Ischia si parla di un possibile cambio al vertice degli uffici tecnici con in pole l’architetto Sara Castagna. Uno scambio tra sull’asse Casamicciola-Barano favorito dai buoni auspici del sindaco (sempre più assessore metropolitano) Dionigi Gaudioso ma, soprattutto del vicesindaco Raffaele Di Meglio che divide l’amore per la politica a Buonopane e l’amore per la vita a Casamicciola.

L’ipotesi sta scatenando diversi moti di “principio” all’interno del delicato asset comunale termale. Tanto da scuotere le già sgangherate scrivanie di via Tommaso Morgera alle prese con diverse opinioni sui pro e i contro dello scambio.

In ogni caso dovrebbe trattarsi di un’ipotesi in la da venire, attesa la maternità dell’Architetto Castagna che, di certo, la terrà impegnata in altre faccende. E se Casamicciola aspetta, Barano nomina la commissione giudicatrice per decidere se aprire le porte del “Castello” dei Gaudioso a Baldino. Il tecnico che si è detto “esausto”.

Esausto di un ruolo sfiancante e logorante, fatto di impegni h24 per Mimmo Maria che dal 2014 fino ad oggi, ha affrontato con il terremoto una delle sfide più dure del settore ma non solo. Serve tanta forza e una grande resilienza per lavorare a Casamicciola Terme.

Attese le incognite, comunque, oltre l’ipotesi in rosa, l’altro nome caldo da piazzare al posto dell’Ing. Baldino è quello dell’ingegnere napoletano Carmine Crispino, già responsabile del paesaggio come soggetto in quiescenza (anche se la legge ne vieta la doppia nomina. Il “settore” deve essere diverso al “paesaggio”, ma poi un nome sempre si trova…). Come andrà a finire? Aspettiamo il concorso baranese…

Intanto c’è l’affidamento dell’incarico quale istruttore direttivo tecnico con la responsabilità dell’area settima urbanistica mediante contratto a tempo determinato full time di 36 ore settimanali ai sensi dell’articolo 110 comma uno del tunnel numero 267 del 2000 come modificato dalla legge numero 114 del 2014. Si tratta di una proroga di incarico. Ancora a Baldino viene affidato ad interim il ruolo di responsabile dell’area III tecnica. L’ingegnere natio di Nocera Inferiore e trapiantato a Barano, oramai interrottamente, seppur con incarichi a brevissima scadenza, da quasi otto anni si occupa di Casamicciola Terme.

Baldino, i cui incarichi conferiti con decreto numero 15 e numero 16 del 2022 era terminato il 31 marzo scorso, resterà in carica per gli stessi uffici sino al 30 aprile di quest’anno. A stabilirlo è il sindaco di Casamicciola l’ingegner Giovan Battista Castagna. Da tempo, questa del “mese di incarico” in favore di Baldino sembra l’assurda vicenda di un gatto che gioca col topo. Alla fine, il topo ha decisone, oppure è stato messo in condizione di decidere, di cambiare palazzo… è la legge della sopravvivenza.