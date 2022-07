Di Maio “Sarò candidato, a giorni il simbolo di Ipf”

ROMA (ITALPRESS) – “Nei prossimi giorni avrete tutti i dettagli”. Lo ha detto in Tv a L’aria che tira su La7 il ministro degli esteri Luigi Di Maio, a proposito del simbolo della sua formazione politica Insieme per il futuro. “Sarò candidato per rappresentare un progetto che riguarda il territorio, i giovani e le imprese”, ha aggiunto Di Maio. Di Maio è tornato a parlare del M5s. “Scaricano la responsabilità della rottura su di me – ha detto – ma questa è una vecchia storia del Movimento, però io a Grillo gli voglio sempre bene: ha detto cose peggiori su Conte. Il nostro sogno era cambiare l’Italia, poi sono diventati un’altra cosa. L’M5s ormai è il partito di Conte, un partito padronale, che decide tutto da solo, e che porta questa forza politica a litigare con tutti”. “Il partito di Conte – ha affermato – è diventato un partito di estrema sinistra”.

