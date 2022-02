Di Liddo: «Sarà una partita tattica e di corsa»

Il campionato di Eccellenza si ferma ma non l’Ischia. Sabato pomeriggio al “Solaro” di Ercolano, i gialloblù disputeranno la prima di tre trasferte consecutive. Poi domenica 13 scontro play-off in casa della Frattese, infine domenica 20 febbraio al “Varone” di S.Antonio Abate i gialloblù se la vedranno con una squadra in piena lotta per evitare la retrocessione (se il campionato fosse terminato domenica scorsa, i giallorossi di Criscuolo sarebbero aritmeticamente retrocessi vista la distanza che intercorre con la sestultima).

La vittoria conquistata a Mugnano contro il Neapolis ha ulteriormente galvanizzato l’ambiente granata che sogna il colpo grosso per allontanarsi dalla zona play-out. I movimenti di mercato effettuati nella finestra dicembrina hanno consentito al tecnico Perrella di avere delle alternative. «Siamo reduci da una vittoria su un campo difficile, meritando la vittoria perché oltre al gol abbiamo costruito tante altre occasioni – ha detto l’allenatore granata –. Nel complesso l’incontro è stato gestito bene, ma bisognava fare qualche altro gol. Con la testa siamo concentrati sull’Ischia, un avversario tosto contro la quale bisognerà metterci tutte le forze e tutte le energie. Di fronte avremo una grande squadra, ben costruita, ma con l’aiuto dei nostri tifosi potremo centrare un’impresa che ci proietterebbe sicuramente più avanti, agganciando qualche posizione importante».

Gaetano Di Liddo, ex allenatore del Forio che ventidue anni fa ebbe una brevissima parentesi in gialloblù, dall’inizio della gestione coordina la parte tecnica dell’Ercolanese. Di Liddo ha visto l’Ischia varie volte dal vivo, l’ultima delle quali a Volla in occasione della semifinale di coppa. «L’Ischia è una squadra che è nelle prime posizioni non a caso, già nello scorso campionato è andata vicinissima alla promozione in D, ha cambiato qualcosa in estate ma a grandi linee il gruppo è lo stesso – commenta Di Liddo – Un gruppo composto da giovani e calciatori esperti come Chiariello, Florio, Trofa, Sogliuzzo, Castagna che in questa categoria sono elementi importanti. Ma l’Ercolanese con lo spirto visto domenica scorsa è in grado di mettere in difficoltà l’Ischia». Che partita si aspetta Di Liddo? «Una partita molto tattica, in cui alla lunga prevarrà la corsa visto che da questo punto di vista le due squadre corrono tanto», chiosa Di Liddo.

L’Ischia intanto continua ad allenarsi al “Rispoli” per riabituarsi al campo in erba artificiale. Iervolino ha recuperato Montanino, a questo punto si attendono buone notizie da Sogliuzzo che l’altro ieri si è fermato per noie ad un ginocchio.