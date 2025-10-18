Di fari e riflettori: lo strabismo di Venus

E cielo e terra si mostrò qual era:

la terra ansante, livida, in sussulto;

il cielo ingombro, tragico, disfatto:

bianca bianca nel tacito tumulto

una casa apparì sparì d’un tratto;

come un occhio, che, largo, esterrefatto,

s’aprì si chiuse, nella notte nera.

G. Pascoli, Il Lampo, 1891

L’autentica eleganza è quella che passa

inosservata in metropolitana. Ch. Dior



“Faro” viene da Faro, l’isolotto dove fu costruito il faro di Alessandria. È strumento di segnalazione luminosa, punto di riferimento nella navigazione. Per analogia indica persona o cosa che serve da esempio: faro di civiltà, guida, maestro, modello, punto di riferimento.

“Riflettore” è un apparecchio a flusso luminoso costituito da raggi riflessi. Espressioni come mettersi sotto i riflettori significano concentrare su di sé l’attenzione.

A Punta Imperatore Lucia Capuano – sposata con Francesco “Ciccio a’ lanterna”, il guardiano, morto nel 1937 per una scarica elettrica mentre riparava un guasto al faro – chiese alle autorità di prenderne il posto e divenne guardiana del faro, prima in Italia.

“Lucì”, il racconto della sua storia, interpretato da Lucianna De Falco, fu al faro stesso nel giugno 2008, spettacolo bellissimo per ideazione, installazioni, recitazione, regia. Scrissi un articolo per il Golfo, che allora era questo giornale, il cui titolo anticipò quello di questa rubrica: “La polpa e l’osso. Tra una luce che si accende e una luce che si spegne c’è una storia”.

Il titolo di Rossi-Doria riproponeva vecchie e nuove questioni. Parlavo di figure ischitane della cultura che con scarsità di mezzi organizzano eventi di altissimo profilo: “l’osso”. Della “polpa” si nutrivano soggetti spesso outsider a cui venivano dati abbondanti mezzi e risorse per organizzare, “nell’esercizio delle loro finzioni”, eventi in genere di dubbio gusto.

Il faro segnalava pericoli e rotte un tempo. Oggi conferma che “il mondo vero è diventato favola” (F. Nietzsche, Il crepuscolo degli idoli, 1889). Una volta “ospiti”, come Auden, Bachmann, Henze, ecc., venivano a Ischia per nascondersi, ripararsi da asfissianti mondanità. Divennero fari, punti di riferimento. Oggi “clienti”, come Venus Williams, fanno di Ischia – come scrive Franco Borgogna su “Il Golfo 24” domenica scorsa – l’“isola dei famosi” e il faro per richiamare l’attenzione su di sé, per mettersi sotto i riflettori.