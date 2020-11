Detrattori di oggi e impostori di sempre | #4WD

Smettetela di saltare addosso a quelli che scrivono contro Maradona pur di andare contro corrente! Finitela di conferire importanza a chi cerca visibilità ad ogni costo, senza nutrire un minimo di rispetto non tanto per due comunità addolorate, quanto per la morte in sé! Piantatela di porVi sullo stesso piano di questi personaggi che anche quando, oggettivamente, godono di un talento smisurato nella loro professione, si perdono poi nell’infimo bicchier d’acqua della pochezza e del sensazionalismo, pur di attirare l’attenzione del pubblico e, magari, provando ad ogni costo a condizionarne l’opinione!

Piuttosto che difendere il grande Diego, che -poveri loro- resta il più grande calciatore di sempre, provate a preoccuparVi di chi cerca di far questo quotidianamente, in mille manifestazioni che ci riguardano e in modo molto ma molto più grave! Magari, puntate il dito contro quegli educatori che antepongono il loro credo politico al racconto coerente della storia e all’analisi obiettiva dell’attualità, parametrando le loro valutazioni su criteri totalmente diversi da quello meritocratico! Denunciate l’orientamento ondivago di quel sistema d’informazione, spesso coincidente con quello pagato con i nostri soldi, che ripartendo -ad esempio- la direzione e il controllo delle reti televisive a questo o quello schieramento politico, mistificano sistematicamente il servizio pubblico e la stessa verità! RibellateVi a quelle piccole clientele locali che tengono in pugno troppo spesso la nostra dignità di cittadini, barattandola con pseudo-cortesie, malcelando il loro dovere di assicurarcela e il nostro diritto di ottenerla!

Maradona, a differenza delle critiche dei suoi celebri detrattori, resterà nella storia da protagonista. Proprio come i danni, a carico nostro e delle generazioni a seguire, di un sistema marcio in tanti suoi gangli vitali, della cui persistenza, di questo passo, ci toccherà assumere una grossa fetta di responsabilità.