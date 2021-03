Determina per il parquet al Palasport di Forio, ma l’oggetto è la passeggiata di Citara…

Ugo De Rosa | Al Comune di Forio sembrano essere andati in confusione totale. Gli errori si sommano agli errori negli atti licenziati, fino a superare ampiamente la soglia del ridicolo. E così il dirigente del I Settore arch. Marco Raia adotta una determina che riporta come oggetto «Lavori di “riqualificazione lungomare spiaggia di Citara, tratto di passeggiata dal piazzale Citara ai Giardini Poseidon” –affidamento incarico di cse e collaudatore statico dei lavori», mentre il contenuto riguarda invece i lavori di pavimentazione del Palazzetto dello Sport alla località Casale.

Per la passeggiata, dopo la nomina dell’ing. Luca De Girolamo a direttore dei lavori, resterebbe appunto da conferire l’incarico di coordinatore per la sicurezza durante l’esecuzione dei lavori e di collaudatore statico. Da rinviare a una prossima determina…

Infatti la n. 371 del 18 marzo riporta, nel contenuto, l’approvazione del quadro tecnico economico di assestamento finale dei lavori di “straordinaria manutenzione per la sostituzione della pavimentazione sportiva del palazzetto dello sport di Forio in Via Casale”. Appunto. Il famoso parquet del palasport finanziato per 60.000 euro dalla Regione utilizzando le economie derivanti dall’attuazione del Programma Summer Universiade 2019 e cofinanziato dal Comune con la somma di di 22.778 euro. Lo scorso anno i lavori erano stati aggiudicati alla ditta “Dalla Riva Sportfloors” di Caerano di San Marco in provincia di Treviso per un importo contrattuale di 44.308 euro oltre Iva. I lavori, consegnati il 30 novembre 2020, si erano conclusi il 5 dicembre. Posare un parquet non è un’operazione che richiede tempi lunghi. E anche gli atti conclusivi erano stati perfezionati a metà dicembre dal direttore dei lavori arch. Nicola Regine.

Vanno quindi liquidate le spettanze alla ditta e gli incentivi al rup arch. Federica Verde, al progettista arch. Marco Raia e al direttore dei lavori arch. Nicola Regine: complessivamente 1.294,35 euro.

E dunque Raia approva il quadro tecnico economico finale, da cui si evince anche che sono state realizzate complessivamente economie per 32.744,85 euro.

Tutto bene, il Palazzetto ha avuto il parquet, ma come la mettiamo con l’errore nell’oggetto della determina? E’ sempre colpa del “copia e incolla”? Altro che incentivi…