Derby Real Forio-Ischia. Buonocore: “Le sensazioni sono quelle di una partita molto difficile”

Non sarà una partita come le altre, il derby è sempre una partita differente per motivazioni e intensità. A confermarlo per l’Ischia è mister Enrico Buonocore che, intervenuto a poche ore dal fischio d’inizio della sfida dello Stadio Calise, ha parlato dell’impegno in agenda. Un match abbordabile sulla carta, ma non facile per la caratura a livello isolano.

Il poker rifilato al Casoria nell’infrasettimanale, tuttavia, ha riportato maggiore serenità e ha fatto dimenticare il brutto ko rimediato a Cardito contro l’Atletico Calcio. I gialloblù hanno lavorato nelle ultime ore per recuperare le energie e ritrovare la condizione ottimale nel tour de force dell’attuale settimana. Queste le parole del mister: “Le sensazioni sono quelle di una partita molto difficile, si tratta comunque di un derby. Le ultime due partite in trasferta le abbiamo perse. Domenica si tratterà soprattutto di un derby, sempre difficilissimi da giocare. Noi dobbiamo dare continuità di risultati e quindi mi auguro che la squadra faccia una buona prestazione, come la stiamo preparando. Poi, speriamo che il risultato ci sia favorevole. Dopo il 4-0 al Casoria, abbiamo lavorato molto bene in questi due giorni. I ragazzi sono consapevoli dell’importanza della partita e quindi stiamo cercando di prepararla nel miglior modo possibile”.

Sul cosa attendersi dalla sfida contro il Forio, Buonocore ha sottolineato: “Mi aspetto una gara difficile contro una squadra che ha bisogno di punti e allenata da un tecnico molto bravo. Troveremo difficoltà calcistiche, ci stiamo preparando a questo perché non sarà semplice. Se vogliamo fare qualcosa di importante, dobbiamo cercare di fare una grande prestazione e ottenere un risultato positivo”.

Il derby sì, ma anche un tabù recente da sfatare. Contro le piccole in trasferta, la squadra di Buonocore ha sofferto e non poco. Di conseguenza, anche le prove corali dell’ultimo periodo sono state tutt’altro che esaltanti. Due sconfitte con Massa Lubrense e Atletico Calcio in trasferta, si aggiunge il pesante ko – con eliminazione anticipata dalla Coppa Italia – ad Acerra. Eppure, il cammino dei gialloblù lontano dal Mazzella era iniziato nel migliore dei modi: tre reti al Saviano, altrettante al Savoia e ben cinque al Pomigliano. Il campanello d’allarme si è attivato al Cerulli lo scorso 15 ottobre, dopo quella disfatta all’inglese sono seguiti altri due scivoloni per Simonetti e compagni: 4-1 all’Arcoleo e 2-0 a Cardito. Il bilancio delle ultime tre in esterna nelle due competizioni parla di otto reti subite e appena una segnata. Il computo effettivo dall’inizio del solo campionato dice: undici gol fatti, otto incassati. Al Calise servirà una svolta per mantenere la testa della classifica e allontanare lo spettro delle piccole.