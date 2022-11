Derby Real Forio-Ischia. Accurso: “Il derby è una partita sentita. L’Ischia che è una delle squadre più forti del girone”

A presentare la partita su sponda Real Forio è capitan Pasquale Accurso che ha parlato al termine dell’allenamento del venerdì. Il difensore ha evidenziato le qualità dei prossimi avversari, ma ha palesato la volontà dei biancoverdi di conquistare l’intera posta in palio. Tra gli argomenti trattati anche una breve dichiarazione per quanto riguarda il match giocato in Coppa a fine agosto: “Il derby è una partita sentita da ambedue le formazioni. Da una parte c’è l’Ischia che è una delle squadre più forti del girone, il club ha rinnovato la fiducia di alcuni ragazzi degli anni passati e ha integrato con calciatori fortissimi come Simonetti, Matute e De Simone.

Ha organizzato una grandissima squadra e sono sicuro che lotterà per la vittoria del campionato fino alla fine. Dall’altra ci siamo noi che stiamo vivendo una situazione un po’ difficile. Dobbiamo giocare come sappiamo per fare punti e tirarci fuori da questa situazione. Che partita mi aspetto? Vedremo una gara diversa da quella di Coppa di agosto. Quella era una partita più di preparazione, adesso siamo nel vivo del campionato e ci sono motivazioni diverse per entrambe. Sarà un confronto bellissimo per tutto lo sport isolano, ce la giocheremo come sappiamo”.

Serve una svolta al campionato del Real Forio. In un percorso ad intermittenza, tra passi falsi immeritati e risultati utili in ottica salvezza, la squadra di Billone Monti è chiamata a fornire una risposta convincente tra le mura amiche dello Stadio Calise. Sono sei i punti conquistati dai biancoverdi, su nove complessivi, in dieci partite di campionato.

La sconfitta contro il Savoia all’esordio è stata ingiusta rispetto alla prestazione offerta dalla squadra, quella col Pompei è maturata “dopo un primo tempo tatticamente perfetto”, come definito dal tecnico al triplice fischio. Col Napoli United, invece, i minuti di recupero sono stati fatali: l’uno due timbrato da Cittadini e Renelus hanno costretto gli isolani al terzo ko consecutivo. Con Sant’Antonio Abate e Saviano, in due scontri diretti per la permanenza nella categoria, il Forio ha reagito alla grande e ha strappato vittorie preziose con tre gol totali e zero subiti.

Un’altra big, dunque, arriva al Calise per il derby: un risultato positivo contro l’Ischia potrebbe consentire ai ragazzi di Monti di scalare la classifica nella zona bassa.