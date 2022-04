Derby Barano-Ischia. Di Costanzo risolve il derby al 93’

Giovanni Sasso | Derby intenso, derby combattuto dall’inizio alla fine. Gli ingredienti non sono certamente mancati: il gol dell’ex Rubino, il ritorno al gol su azione dell’amico Castagna ma soprattutto un altro baranese che ha salvato l’Ischia in pieno recupero. All’andata fu Buono a piazzare la stoccata vincente al 94’, ieri al “Di Iorio” ci ha pensato un altro baranese doc, Tony Di Costanzo, a regalare (al 93’) tre punti di platino all’Ischia che si installa momentaneamente al secondo posto. Il Napoli United non va oltre al pareggio senza reti contro la Frattese: il risultato ha un duplice effetto: i napoletani perdono una posizione a vantaggio dell’Ischia (tra due settimane c’è lo scontro diretto al “Mazzella”), con esclusione dei nerostellati dalla lotta per la zona play-off.

Che il Barano non avrebbe regalato nulla, lo avevamo scritto alla vigilia. Gli aquilotti in casa vendono sempre cara la pelle: tante buone prestazioni avrebbero meritato ben altro risultato. Se retrocessione c’è stata, le colpe non sono tutte da attribuire a chi non ha l’equipaggiamento adatto per andare ad affrontare determinate battaglie.

L’Ischia suda come domenica scorsa ma anche stavolta riesce a spuntarla. Non una prestazione convincente quella dei gialloblù, poco ordinati, anzi arruffoni nel primo tempo (nonostante una traversa e un paio di salvataggi di un Mennella in grande giornata), per dominare la scena nella ripresa, fermati da altri prodigiosi interventi di SuperGigi (con Sogliuzzo ha ripetuto lo show visto contro Scarpa del Savoia). Il portierone però ha dovuto alzare bandiera bianca solo nel terzo dei quattro minuti di recupero, quando un’inzuccata di Di Costanzo (e relativo rilassamento nelle fila baranesi) ha fatto esplodere gli oltre 250 tifosi dell’Ischia. Un Di Costanzo che da una decina di minuti stava giocando in avanti, con una soluzione “Billone style” che già in passato ha dato i suoi frutti. Il difensore non ha esultato essendo anch’egli un ex, per giunta della popolosa frazione collinare che era ben rappresentata, da una parte e dall’altra.

L’impressione è che l’Ischia abbia sottovalutato troppo la dirimpettaia. L’undici iniziale, schierato per salvaguardare qualche diffidato (Buono e Trofa sono entrati nella ripresa), ha balbettato, andando spesso in difficoltà nella catena di sinistra. Il pressing del Barano, molto attento in difesa, è servito per limitare al massimo le giocate soprattutto di Sogliuzzo. Il giovane Esposito (che a Barano è in prestito) ha fatto bella figura su De Luise, idem Errichiello sull’ex compagno D’Antonio. Il dinamismo di Rubino, voglioso di dimostrare che in questa Ischia poteva starci, d’altro canto ha creato non pochi problemi ai centrali gialloblù. Questo per una sessantina di minuti. Poi i cambi, oltre al ritmo diverso imposto dall’Ischia, hanno trasformato la seconda parte della ripresa un vero e proprio assalto, risolto sul gong da Tony-Gol.

SCHIERAMENTI – Mennella deve fare a meno degli squalificati Trani e Scitturale. Schiera Mennella tra i pali, Monti ed Esposito centrali, Errichiello e Bocchetti terzini; a centrocampo Cerase con Matarese e Ferri; in attacco De Stefano e Tumolillo ai lati di Rubino. Iervolino fa riposare qualche diffidato (Trofa, Buono). In avanti D’Antonio (come previsto) gioca a sinistra, con Castagna sull’altra fascia e De Luise centravanti. In mediana Sogliuzzo con Arcamone e Montanino. In difesa il duo Chiariello-Di Costanzo con Pistola a sinistra e Florio a destra. In porta Mazzella.

LA PARTITA – Al 5’ Montanino salta Monti e dalla destra mette in area per Arcamone che calcia ma Cerase salva di piede. 3’ dopo Barano in vantaggio. Angolo dalla destra, la difesa dell’Ischia libera ma non efficacemente visto che Ferri scarica un potente sinistro che viene deviato sottomisura da Rubino che segna così il gol dell’ex. Al 10’, su calcio piazzato laterale di Sogliuzzo, doppia occasione per Montanino con Mennella che respinge le due conclusioni ravvicinate del centrocampista. Sul seguente angolo, mischia in area: Florio calcia di prima intenzione ma ancora un grande Mennella si salva con l’aiuto della traversa. Ancora Ischia al 16’: D’Antonio dalla sinistra crossa in area, sul palo lontano irrompe Castagna che però non riesce a concludere. Al 20’ il Barano sfiora il raddoppio con una spettacolare rovesciata di Rubino che Mazzella riesce a respingere. Al 23’ cross di Florio dalla destra, pallone nell’area piccola con De Luise che non riesce ad arrivarci. Al 31’ Florio prova la soluzione personale col mancino ma Mennella c’è. Al 41’ pareggio dell’Ischia: Montanino serve De Luise che si scontra con Esposito: l’accorrente Castagna ne approfitta, prende la mira e batte Mennella nell’angolo alla sua destra.

La ripresa si apre con l’Ischia in avanti: Florio dalla linea di fondo mette in area ma De Luise viene anticipato di testa in extremis da Esposito. Iervolino richiama D’Antonio e inserisce Buono nel ruolo di terzino, avanzando Pistola come esterno d’attacco. Poco dopo altro cross di Florio ed Errichiello salva all’altezza del palo lontano. Al 14’ il neo entrato Buono serve al centro dell’area De Luise ma Mennella è attento e interviene in pesa bassa. Mennella manda in campo Oratore per Tumolillo. Iervolino richiama Pistola e inserisce Trani. E’ un assalto dell’Ischia. Al 29’ Castagna mette in area per Sogliuzzo che conclude di prima intenzione ma Mennella compie un miracolo. Sul seguente angolo dalla sinistra, colpo di testa di De Luise con Mennella che riesce a bloccare sulla linea. Su capovolgimento di fronte, Oratore dalla sinistra incrocia male: pallone sul fondo non di molto. Al 41’ Di Costanzo in piena area si coordina e con un gran destro colpisce la traversa. Al 43’ Mennella prima dice no a Sogliuzzo da due passi, poi sul corner successivo con un colpo di reni salva su colpo di testa di Trani. Al 48’ Ischia in gol. Traversone di Buono dalla sinistra e colpo di testa imperioso di Di Costanzo (che da una decina di minuti stava giocando in avanti) e Mennella stavolta nulla può.

BARANO 1

ISCHIA 2

BARANO: Mennella, Errichiello, Bocchetti, Cerase, Monti, Esposito, De Stefano (40’ st Mocerino), Ferri, Rubino, Matarese (30’ st Ruffo), Tumolillo (19’ st Oratore). (In panchina Castaldi, Diabaka, Mattera C., Buono G., Buono S., Sorbo). All. Mennella.

ISCHIA: Mazzella, Florio, Pistola (19’ st Trani), Sogliuzzo, Chiariello, Di Costanzo, Castagna, Montanino, De Luise, Arcamone (28’ st Trofa), D’Antonio (8’ st Buono). (In panchina Di Chiara, Cibelli, Di Sapia, Conte, Pesce, Filosa). All. Iervolino.

ARBITRO: Valcaccia di Castellammare di Stabia (ass. Vanacore e Amarante di Castellammare di Stabia).

MARCATORI: nel p.t. 8’ Rubino, 41’ Castagna; nel s.t. 48’ Di Costanzo.

NOTE: angoli 5-2 per l’Ischia. Ammoniti Florio, Arcamone, Sogliuzzo. Durata: pt 47’, s.t. 50’. Spettatori 300 circa.