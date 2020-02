Deraglia treno alta velocità nel lodigiano, due morti

MILANO (ITALPRESS) – Incidente sulla linea di alta velocità Milano-Bologna. Alle 5.30 Il treno 9595 Milano-Salerno è deragliato nei pressi della stazione di Livraga (Lodi). La motrice del Frecciarossa si è staccata dal resto del treno e una carrozza si è ribaltata.

Morti i due macchinisti. “I passeggeri a bordo erano 28” afferma Girolamo Fabiano, dirigente Polfer Lodi su sky Tg24 – I feriti, nessuno è grave secondo i primi accertamenti, sono stati trasportati nei vari ospedali del lodigiano.

“Le cause sono in corso di accertamento – si legge nella nota di Rfi – Sul posto i Vigili del Fuoco e i mezzi di soccorso. Tutti i treni, in entrambe le direzioni, sono stati instradati sulla linea convenzionale Milano-Piacenza con ritardi fino a 60 minuti”.

(ITALPRESS).