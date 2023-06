Depurazione sospesa: Giugni è scaduto si attende Giorgia…

Gaetano Di Meglio | La questione depurazione sull’isola, in Campania e in Italia è un argomento che, sicuramente, sarà oggetto dello spoil system nazionale che vede tanto clamore con le nomine Rai e con tutto quello che leggiamo, ogni giorno, sui giornali. Il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11 maggio 2020, Maurizio Giugni è in proroga. Il suo mandato è scaduto.

Uno stop al professionista che ha tenuto a bada le varie idiozie made in Casamicciola e made in Forio che, per anni (recenti) ha tenuto sotto scatto un’intera comunità con una serie idiozie istituzionali e civili che non hanno fatto altro che tenere l’isola d’Ischia lontano dal lavoro (grande o piccolo che sia) portato vanti da Giugni e dai sub commissari Vaccari e Costanza.

Sulla nostra isola non si è mosso nulla e, se proprio dobbiamo dirla tutto, invece di utilizzare i fondi rotativi per portare a casa la progettazione esecutiva delle fogne, li abbiamo usati per progettare un quanto mai realizzabile ripascimento dell’isola.

Con la scadenza del Commissario Giugni, il nostro problema dei problemi, diventa una nuova “patata bollente” che non riusciremo a gestire.

Nel frattempo, invece, purtroppo, a Sant’Angelo e a Forio si sono ripresentati i problemi con le condotte colabrodo che attendono stralci e interventi da tempo.

La melina delle idiozie dette in questi anni dalle nostre parti e che Giugni ha puntualmente messo alla berlina, non ha fatto altro che rendere tutto più complesso e più difficili da affrontare.

L’idiozia “madre” di questa follia isolana è quella che abbiamo sentito più volte negli anni scorsi e che, non si capisce perché, solo noi in Europa, potremmo fare a meno dei depuratori perché bastano le condotte!

Gli unici intelligenti stanno qua, mentre in Italia (anche se con il freno a mano), ci sono 84 agglomerati attualmente in condanna; sono stati stipulati contratti per 53 per un importo contratti stipulati per lavori € 148.158.805,54; con 851 atti amministrativi prodotti; 209 contratti stipulati per servizi e per € 44.181.095,34 Importo contratti stipulati per servizi.

E tra questi contratti, ad esempio, c’è quello della ditta che ha vinto la gara per il depuratore di Forio che, nonostante le azioni dell’ex sindaco, vuole partire per realizzare il suo incarico.

MOMENTO CRUCIALE: PROPORRE LEGNINI. Nel frattempo, e non sembra sia un caso, Giosi Ferrandino a Casamicicola e Stani Verde a Forio dovrebbero incidere – magari insieme – e chiedere una nomina al governo specifica. Perché non far rientrare questa progettazione e questa realizzazione in quelli che sono gli incarichi affidati al Commissario Legnini. Ci sono tutte le condizioni per chiedere al governo Meloni di affidare i due “cantieri” al commissario già nominato per l’isola d’Ischia e che, dopo il 26 novembre, ha titolarità di importanti interventi su tutto il territorio isolano.

E sarebbe una soluzione, questa, che potrebbe anche rispondere ai problemi della struttura commissariale dei depuratori che si sognano la macchina messa su al Palazzo Reale e che gestisce sia l’emergenza frana che l’emergenza sisma.

E’ chiaro che in un’ottica commissariale non è difficile pensare che Legnini possa ricoprire anche l’incarico quale commissario solo per i due impianti ancora da realizzare a Casamicciola e Forio e quello di Ischia da completare. E potrebbe essere un’altra svolta. Improntate per l’isola.

Ma bisogna fare presto perché il 31 dicembre arriva presto e corriamo il rischio di vederci tolto Legnini per far spazio a qualche esponente di questa destra incapace di trovare soluzioni serie se teniamo Giorgia Meloni fuori dal cerchio della Destra stessa.