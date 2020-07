Depurazione: proficuo l’incontro in Comune

Si è tenuto questa mattina in Comune un tavolo tecnico per discutere della questione depurazione: insieme ai tecnici dei comuni di Ischia e Barano e all’ingegnere Trani dell’Evi, il rup geom. Vincenzo Trinchillo e gli ingegneri Paola Bongivenga e Tonio Cozzolino. Tre i punti affrontati. Il primo, la progettazione della stazione di pompaggio ubicata in via de Rivaz per la quale è stata ribadita con determinazione la volontà di voler eliminare quel sito per consentire il raggiungimento del depuratore con una riprofilatura dei tubi a pendenza. Le pompe hanno generato, infatti, diverse problematiche in seguito a cattivi funzionamenti. In merito alla sentenza Tar Campania che ha riconsegnato il possesso della proprietà dell’area alla società Limparo imponendo il ripristino dello stato dei luoghi, è stata caldeggiata una soluzione veloce e bonaria. In ultimo il riconoscimento dell’autorizzazione paesaggistica che risulta essere scaduta. «È stato un tavolo di confronto davvero proficuo, ma non basta. Ci riaggiorneremo tra 7 giorni a Napoli alla presenza del commissario alla depurazione. È importante e fondamentale completare in tempo utile il depuratore per il nostro territorio. Lo stesso deve essere realizzato però tenendo in considerazione lo sviluppo urbano del paese. È giusto che si riescano a concentrare nel sito di depurazione tutte le impiantistiche tecnologiche per le quali, di sovente, urgono di interventi di manutenzione, cercando di evitare stazioni di pompaggio nelle vicinanze del centro urbano».Così il Sindaco Enzo Ferrandino.