Depuratore: mettilo qua, mettilo la. Altalena indecente di una grande opera “fronte mare”

Ida Trofa | Depuratore tra Casamicciola e Lacco Ameno. Torna prepotente la questione cantieri. Mettilo qua, mettilo la! Questa è l’altalena indecente di una grande opera “fronte mare” rimasta irrealizzata dal 2010 per motivi pressoché ignoti.

In questi giorni di sopralluoghi e di rinnovata attenzione al poderoso intervento per la realizzazione del depuratore tra Casamicciola Terme e Lacco Ameno, ma soprattutto dei gravi disagi patiti dalla popolazioni in relazione ai cantieri “CPL e Fibra“ sul territorio isolano e che investono l’isola da Ischia a Forio.

Ebbene non sono passati inosservati sul lungomare tra il comune di Casamicciola Terme e Lacco Ameno i tecnici e gli operai che, strumentazione alla mano, hanno lavorato per condurre in porto l’ennesimo sopralluogo e le indagini ambientali propedeutiche al pachidermico progetto del nuovo depuratore a servizio dei due comuni.

L’ennesimo summit per visionare i siti che dovranno ospitare due (che diventeranno uno) dei depuratori più importanti per l’isola, con interventi – come ha spiegato più volte l’ex Commissario Rolle – necessari per l’uscita dei tre agglomerati di Ischia dalla procedura d’infrazione Euro565.10 riguardante le acque reflue, per la quale l’Italia è stata condannata dalla Corte di Giustizia Europea.

Gli uomini della struttura tecnica incaricata hanno continuato a visionare e rilevare l’idoneità dei siti indicati dalle amministrazioni comunali per realizzare l’impianto di Casamicciola Terme, al servizio anche del Comune di Lacco Ameno. Le aree individuate, lo ricordiamo, non presentano criticità di ordine archeologico. Il cronoprogramma del Commissario per i lavori afferenti questi due depuratori sono partiti nell’ottobre del 2019.

E proprio sulla opportunità di instaurare, adesso, un nuovo cantiere nel cuore commerciale e sugli snodi viari e portuali principali, sta muovendo più di una perplessità. Un depuratore e che si dovrebbe realizzare di fatto al centro, a pochi passi dal secondo scalo isolano e questo sarebbe la fine per Casamicciola Terme, ma non solo. Questi conoscendo quel che è accaduto con il depuratore di San Pietro a Ischia che rappresenta la prova provata dei tempi biblici che la Regione e gli altri enti coinvolti impiegano ad eseguire i lavori. Anzi per non eseguirli!

La difficile scelta tra Casamicciola Terme e Lacco Ameno

Considerati i fatti naturali che condizionano i territori è difficile trovare un giusto collocamento dell’impianto di depurazione unico per i due comuni. La fognatura, dove esiste, per le situazioni piano altimetriche ha un disegno univoco per lo scorrimento delle acque di fogna dalle colline a monte verso il litorale marino di valle; l’esistente rete costruita con vari separati interventi, confluisce sulla strada litoranea ex ANAS. Tutti i progetti approvati dai Comune di Casamicciola e Lacco Ameno hanno proposto un disegno di rete affluente verso un collettore unico posizionato lungo la strada litoranea ex ANAS.Attualmente i comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno sono dotati di due condotte sottomarine in prossimità delle quali sono state allocate delle vasche di pretrattamento a 3 fasi in cui confluiscono i reflui: in via S. Girardi nel piazzale antistante il bar “Topless” per il comune di Casamicciola Terme, in località Capitello per il comune di lacco Ameno.La normativa vigente (europea) prevede che il trattamento delle acque inquinanti sia totale ovvero trattamento primario, sedimentazione, ossidazione.

La collocazione di un impianto di depurazione nel territorio di Casamicciola, a servizio anche delle acque di fogna di Lacco Ameno, non trova facile ubicazione sia per la vigente normativa sia per la notevole consistenza di opere di adduzione all’eventuale impianto e di derivazione verso lo scarico sottomarino. Tenuto conto che il collettore è necessariamente posizionato lungo il litorale. Siamo sicuri che il parcheggio ANAS sia la scelta giusta e sia la scelta giusta sventrare ora un’altra porzione di paese? Sono anni che la politica si interroga e non riesce a decidere spostando, come una pallina di pin pong l’ubicazione dell’impianto da destra a sinistra senza mai decidere dove realizzare l’opera.

L’impresa di trasferire tutti all’ANAS

La zona prescelta attualmente dall’allora Arcadis (le cui competenze sono in parte passate ora ad Acamir) per la costruzione del depuratore, ubicata presso parcheggio ex Anas, non è soggetta ad alcuna protezione dal mare, ed è posta parallelamente alla strada litoranea a poca distanza da Piazza Marina e dallo sbarco degli aliscafi e dei traghetti; la condotta sottomarina non risulta calcolata insieme al T/90. Inoltre, l’imbatto ambientale è certamente maggiore rispetto a quello rappresentato dall’ampliamento dell’impianto di trattamento primario che è posto al disotto del livello stradale.

Sarebbe opportuno conoscere quali sono stati i motivi che hanno indotto le agenzie regionali, e quindi la Regione Campania, stessa a scegliere simile ubicazione per la costruzione del depuratore a servizio dei comuni di Casamicciola e Lacco Ameno. E se esistono, è necessario conoscere i vari Studi di Fattibilità effettuati dall’Arcadis e il Documento Preliminare alla Progettazione predisposto dal Responsabile Unico del Procedimento che hanno determinato simile scelta e per quali motivi dal 2010 non si è prodotta alcuna progettazione utilizzando un importante finanziamento, superiore a 40 milioni di euro (42 milioni di euro) concesso dalla comunità europea per depurare le acque dell’isola d’Ischia.

Il vecchio impianto in zona Topless

Il vecchio impianto in zona topless, fu accantonato perché la regione confortata dall’amministrazione dell’epoca (era il 2013) ritenne il sito non assoggettabile ad ampliamenti neppure con opportuni interventi mirati anche alla salvaguardia ambientale dell’intera zona. Furono i tecnici regionali, con l’Ing.Recano,a scartare il “sito topless“. In ciò dichiarando per le vie brevi, al termine di un sopralluogo, il piazzale ANASpiù idoneo per ampiezze e finalità di pendenze.Essendo caduto il vincolo di area di prefinente interesse nazionale a cui la capitaneria dai porto, tirata in ballo, si appellava per evitare il trasferimento. Eppure quella di Corso Luigi Manzi resterebbe la strada e le scelta più percorribile e meno invasiva in termini di cantiere. Infatti l’impianto di trattamento primario del comune è ubicato a valle della strada litoranea (zona bar Tropless) a distanza di un chilometro dal confine Casamicciola – Lacco Ameno. L’area impianto e le strutture murarie sono protette dalle scogliere e dalle strutture del Porto. Alla luce di quanto sopra, tenuto conto che la condotta sottomarina è già stata calcolata e viene attualmente utilizzata a servizio dell’impianto di trattamento primario, il depuratore, a servizio dei due comuni, potrebbe essere costruito presso l’area Topless mediante un opportuno ampliamento dello stesso impianto di trattamento primario. Il collettore al servizio dell’abitato di Lacco Ameno dovrebbe essere ristrutturato e integrato, unitamente alle centrali di sollevamento, di cui alcune già presenti e funzionanti lungo lo sviluppodel collettore. La rete fognaria non avrebbe nessuna variante, essendo come premesso tributaria dell’unico collettore costiero posato lungo la strada ex SS270 ANAS. Inoltre, in tal modo si acquisisce una economia di strutture rete, venendo ad essere la raccolta di acque inquinanti di quota parte del territorio comunale di Lacco Ameno (specie dell’aria termale) per situazioni planoaltimetriche naturali tributarie della rete fognaria di Casamicciola Terme.

L’esistente impianto di trattamento primario in Lacco Ameno, opportunamente rivisitato, acquisirebbe la triplice funzione: 1) sede del sollevamento da Lacco Ameno a Casamicciola Terme; 2) scarico in mare con trattamento primario per fuori servizio dell’impianto di depurazione unico di Casamicciola Terme;3) trattamento primario delle prime acque di fogne.