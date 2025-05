Depuratore di San Pietro: il Consiglio di Stato rigetta l’istanza di ricusazione della Limparo S.r.l.

Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile l’istanza di ricusazione presentata dalla società Limparo S.r.l. contro il Commissario ad acta incaricato di dare esecuzione a una sentenza relativa alla complessa vicenda dell’area di San Pietro, dove avrebbe dovuto sorgere un depuratore a servizio dei comuni di Ischia e Barano d’Ischia.

La vicenda affonda le sue radici nei primi anni Duemila, quando fu avviata la realizzazione dell’impianto di depurazione sull’isola, considerato strategico per il miglioramento del sistema fognario locale e per la tutela ambientale. Tuttavia, il progetto ha subito negli anni una serie di rallentamenti e interruzioni, lasciando l’area in una situazione di stallo e incertezza giuridica. La società Limparo, proprietaria del terreno dal 2004, ha lamentato una prolungata occupazione dell’area da parte della pubblica amministrazione senza che fosse mai stata formalmente completata la procedura di acquisizione, né tanto meno l’opera stessa.

Dopo un lungo contenzioso amministrativo, il TAR Campania ha accolto il ricorso della società, decisione poi impugnata dalla Regione Campania dinanzi al Consiglio di Stato.

Con la sentenza n. 838 del 3 febbraio 2025, il Consiglio di Stato ha ordinato alla Regione di assumere una decisione formale entro novanta giorni: o restituire le aree alla società oppure procedere all’acquisizione coattiva dell’area ai sensi dell’articolo 42-bis del DPR 327/2001, avviando contestualmente il pagamento degli indennizzi previsti. In caso di ulteriore inerzia, l’esecuzione della sentenza sarebbe passata al Commissario ad acta, già individuato nella figura del Commissario Straordinario Unico per l’intervento in Campania.

La Limparo S.r.l. aveva contestato al commissario ad acta una presunta mancanza di terzietà, sollevando dubbi sulla sua imparzialità nell’esecuzione della sentenza.

Proprio su quest’ultimo punto si è concentrata l’istanza di ricusazione depositata dalla Limparo S.r.l. il 28 aprile, nella quale si sosteneva che il commissario incaricato non avrebbe garantito i requisiti di imparzialità richiesti dalla normativa. Tuttavia, la Regione Campania ha fatto sapere di aver già adempiuto a quanto stabilito dalla sentenza, trasmettendo alla società una nota ufficiale in data 18 aprile 2025, nella quale si esprimeva formalmente la volontà dell’amministrazione in merito alla gestione dell’area.

Durante la camera di consiglio del 20 maggio, le parti hanno convenuto che se tale comunicazione fosse riconosciuta come atto valido di esecuzione della sentenza, l’istanza di ricusazione risulterebbe priva di oggetto. Il Consiglio di Stato, preso atto delle memorie e delle argomentazioni fornite, ha quindi dichiarato inammissibile la richiesta della Limparo, ritenendo che la Regione avesse effettivamente provveduto nei termini indicati dalla sentenza di febbraio. La società è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali per un importo di mille euro.

La decisione sembra mettere un punto fermo nella gestione giudiziaria dell’area destinata al depuratore di San Pietro, anche se resta da chiarire se la vicenda si possa considerare chiusa anche dal punto di vista amministrativo e operativo. Dopo anni di abbandono, infatti, l’area rappresenta ancora una questione aperta sia per le autorità locali che per la cittadinanza, che attende da tempo una soluzione definitiva per un’opera pubblica di rilevanza ambientale e infrastrutturale.