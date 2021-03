Denuncia e sgombero coatto. Tornata alla legittima proprietaria la casa di Perrone occupata abusivamente

Non finisce come sperato per gli abusivi il caso dell’occupazione della casa popolare di Casamicciola Terme a Perrone. Sgombero coatto e denuncia per gli intrusi. Sul nuovo caso di occupazione in quel del Rione De Gasperi , sponda Mortito, i familiari dell’anziana, venuti a conoscenza dell’accaduto hanno sporto, comunque, denuncia, chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine. Le ipotesi di reati commessi in flagranza dagli occupanti vanno dalla violazione di domicilio al danneggiamento aggravato, all’invasione di edifici. E’ stato inoltre disposto lo stop alle erogazione delle utenze. La casa è stata resa cosi inagibile in attesa di ristabilire la legalità. Alle 16,00 di oggi da parte delle forze dell’ordine è avvenuto cosi lo sgombero coatto degli abusivi e la casa è ritornata alla legittima assegnataria che ha dovuto sospendere le cure e rientrare immediatamente presso la propria residenza.