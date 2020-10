Denis Dosio si racconta in esclusiva a Lettoquotidiano.it

Denis Dosio un giovane ragazzo che con il suo carisma ha affascinato il pubblico più giovane e che ha visto il suo esordio su YouTube, per passare al mondo di Instagram e per finire (ad oggi) nella casa più spiata d’Italia, il Grande Fratello Vip, dove il giovane si è fatto amare da tutti i telespettatori.

Il futuro di questo ragazzo è ricco di novità e sorprese che lo posizionano come uno dei web influencer più conosciuti e importanti del momento, il quale si è raccontato ai giornalisti di Lettoquotidiano.it in una lunga intervista.

Chi è Denis Dosio

Denis Dosio è un ragazzo di 19 anni nato a Folrì ma di origini brasiliane. Il giovane ragazzo fin da quando ha 14 anni ama condividere le sue vicende quotidiane sul suo profilo personale di Instagram oltre che condividere video su YouTube. La sua fama è aumentata nel corso degli anni, come sono aumentati anche i suoi followers che lo seguono e lo appoggiano in tutto ciò che fa. Denis non è figlio unico, ha una sorella che non ama molto i riflettori e un fratello maggiore al quale è molto legato e che spesso comprare nei suoi video e foto.

Con i suoi fan, per la maggior parte ragazze, Denis ha instaurato un bellissimo rapporto virtuale, il ragazzo ama coinvolgere i suoi follower nelle sue vicende quotidiane e condividere con loro le cose belle e brutte che gli accadono. Fra le vicende poco piacevoli del suo trascorso vi sono episodi di bullismo sia verbale ma anche fatti di violenza, come l’aggressione dello scorso anno a Mykonos.

Il ragazzo ha sempre parlato di queste spiacevoli vicende ma ha dimostrato di saperci passare sopra e non farsi intaccare in alcun modo, senza perdere mail il sorriso e la voglia di andare avanti nel suo percorso lavorativo. Tutto ciò grazie anche all’iuto e al sostegno dei suoi fan e della sua famiglia.

Denis e i suoi progetti

L’ultimo progetto lavorativo di Denis è stato grazie alla partecipazione del reality il Grande Fratello, che l’ha visto entrare la prima puntata (18 settembre) ma purtroppo squalificato per una probabile parolaccia pesante detta durante la notte, ma che è stata ripresa, trovandosi appunto nella casa più spiata della tv.

Ma prima del GF Vip, Denis ha mostrato anche le sue doti canore, incidendo ben due singoli, di cui l’ultimo è già un successo contando le più di 6mila visualizzazioni. Per Denis questo è un enorme traguardo ma che certo non vuole troncare così, la passione è la sua grande passione e vuole coltivarla e continuare a studiare e incidere singoli e perché no, anche un album.

Ma oltre alla musica e alla vita da influencer che svolge su Instagram ogni giorno, Dosio vorrebbe anche percorre il fantastico mondo del cinema. Sogno che per il momento non è riuscito a realizzare, ma per il quale si impegni quotidianamente per poter riuscire a varcare anche la soglia del grande schermo.

Tra i suoi idoli nonché fonte di ispirazione vi è un altro giovane beniamino, Justin Bieber. Per Denis la figura e il personaggio di bello ma bravo ragazzo che Justin Bieber raffigura è una delle sue massime aspirazioni, un’immagine in cui lui si rispecchia molto. Mentre, fra gli influencer italiani di Instagram, nutre profonda ammirazione, soprattutto per il suo percorso evolutivo, vero Giulia De Lellis.

Lo sport e l’aspetto fisico due punti forti del suo “personaggio”

Denis Dosi mostra spesso il suo fisico palestrato nei suoi video e foto, questo ad evidenziare come al ragazzo sta molto a cuore lo sport e il benessere fisico che cura quotidianamente. Ama la palestra e afferma di andare ad allenarsi ben 5 volte a settimana e ogni sera si prede cura della pelle del suo viso idratandola.

Inoltre, come si può notare dalle sue foto, un altro suo punto forte è l’accapigliatura bionda che cura andando dal parrucchiere una volta ogni 3 settimane. Questo come la palestra è un appuntamento fisso al quale il ragazzo non manca mai di andare.

Ribadisce come l’aspetto fisico e la bellezza siano fondamentali per il lavoro che svolge ma che certo non sono le uniche cose su cui punta.

Bellezza e fisico palestrato che certo non gli hanno fatto mancare l’amore nella sua vita, se pur sempre giovane, Denis conferma di aver avuto molte relazioni amorose e che per il momento non è in corso nessuna frequentazione ma certo lui è aperto all’amore e vorrebbe tanto avere qualcuno al suo fianco, specialmente in un periodo difficile come quello del Coronavirus.