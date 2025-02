Demolizioni: manca solo la volontà politica | #4WD

Le demolizioni in Campania, in particolare sull’isola d’Ischia, rappresentano un tema complesso che solleva questioni politiche, sociali ed economiche legate all’abusivismo edilizio, oltre agli sfoghi occasionali dei soliti agit prop dalla bandiera rossa. Sebbene le autorità locali dichiarino ufficialmente di voler contrastare la costruzione illegale, spesso si trovano a dover bilanciare la necessità di far rispettare la legge con il consenso della popolazione locale, che ha costruito in modo non conforme per rispondere negli anni a sempre crescenti esigenze abitative e turistiche senza per questo poter far capo a strumenti urbanistici ed amministrativi adatti, dinamici e aggiornati.

L’abusivismo edilizio è un fenomeno particolarmente radicato a Ischia, dove molte abitazioni (e non solo) sono state erette senza le necessarie autorizzazioni, in gran parte per rispondere a un’antropizzazione alquanto incontrollata a partire dal secondo dopoguerra. Ecco, quindi, sindaci, assessori e consiglieri comunali a fare i conti con la difficoltà di gestire una realtà che spesso tollera l’illegalità, anche per ragioni elettoralistiche, ma che fa fronte anche al sacrosanto diritto alla casa di ogni famiglia che dalle nostre parti è sempre più difficile garantire. L’ambiguità, amici Lettori, è decisamente dietro l’angolo, specie quando la tranquillità di tanta gente viene messa a rischio dall’improvviso interventismo e dall’intransigenza del magistrato di turno: ieri De Chiara, oggi Gratteri.

In questo contesto, il protocollo d’intesa tra la Procura della Repubblica e la Regione Campania è stato pensato per affrontare l’abusivismo in modo più strutturato. Tuttavia, non mancano i dubbi sulla sua efficacia e, soprattutto, su un metro socialmente equo nell’applicare la normativa in materia, allorquando l’azione della magistratura, come spesso accade, si sostituisce al potere legislativo latitante. Sebbene l’intesa mostri una volontà di contrastare l’abusivismo, alcuni ritengono che si tratti più di una risposta superficiale, che non affronta le cause profonde del fenomeno. Le demolizioni, infatti, spesso impattano duramente sulle persone coinvolte, che si trovano vittime di un sistema che per anni ha tollerato e persino incentivato l’abusivismo.

Molti cittadini di Ischia percepiscono la politica come contraddittoria: da una parte si promettono azioni di demolizione, dall’altra non si offrono soluzioni alternative per chi ha costruito in modo illegale ma non ha avuto altre opzioni. La politica locale, pur cercando di mantenere il consenso elettorale, neppure si è impegnata più di tanto a sollecitare azioni concrete da parte dei vari governi centrali, da sempre ostaggio del più bieco ambientalismo e della sinistra che lo sostiene.

Ed ecco che quello che per molti poteva rappresentare un passo in avanti, non sembra né sufficiente e men che meno adeguato a risolvere il problema. Le demolizioni rischiano di diventare un puro esercizio di momentaneo giustizialismo a danno dei più deboli, che non risolve le radici dell’abusivismo e nemmeno le sue più naturali e drammatiche conseguenze. Sarebbe necessario un impegno che non si limiti alla repressione, ma che comprenda anche la pianificazione territoriale e il supporto alle famiglie coinvolte attraverso una ben definita e serissima volontà politica nazionale. In mancanza, si rischia di creare un conflitto permanente tra istituzioni e cittadini, con un dramma sociale dai risvolti gravissimi e senza poter giungere, nel contempo, a soluzioni reali.