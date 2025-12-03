Demolizioni, la finta urgenza di Pascale e l’emendamento “fake”

La convocazione d’urgenza del Consiglio comunale di Lacco Ameno, fissata per oggi, 3 dicembre, alle due del pomeriggio, porta la firma del Presidente ma la regia è inequivocabile: Giacomo Pascale. Il sindaco ha trasformato un atto ordinario e privo di valore legislativo in una messa in scena pubblica, costruita su un’urgenza che non esiste. Perché un sub-emendamento alla Manovra Finanziaria non nasce nelle sale del Municipio, e certamente non viene “approvato” da un civico consesso convocato in fretta e furia. Lo scrivono deputati e senatori, se decidono di farlo. E se vogliono farlo davvero, impiegano un minuto.

Tutto il resto è teatro, e nel caso di Lacco Ameno un teatro amaro. Pascale conosce bene la ferita aperta delle demolizioni, sa che sul suo territorio ci sono famiglie che vivono ogni giorno con l’angoscia della perdita della casa, che hanno visto le prime ruspe e temono le prossime. Sa che il dramma è reale, umano, devastante. Eppure sceglie di trasformarlo in un palcoscenico politico, in un’occasione per mostrarsi attivo, presente, combattivo. Un’immagine che non regge alla prova dei fatti.

Convocare un consiglio comunale per approvare un atto che non ha alcun peso giuridico è un modo elegante di prendere tempo e, soprattutto, di prendere in giro chi soffre davvero. È la classica operazione di facciata: mostrare un Comune mobilitato mentre, dietro le quinte, non cambia nulla. Pascale rilancia la narrativa del sindaco che lotta per i suoi cittadini, ma la realtà è che li pone al centro di una rappresentazione costruita per finalità politiche, non per utilità concreta.

Invece di una strategia, arriva una scorciatoia. Invece di azioni vere, arriva un consiglio fissato alle due di un pomeriggio qualsiasi, con un ordine del giorno che suona come uno slogan travestito da delibera. Nel frattempo le famiglie aspettano risposte, norme certe, garanzie, non una seduta convocata per finta urgenza. La questione edilizia, sull’isola, è diventata troppo drammatica per essere trattata come materiale da propaganda.

Lacco Ameno avrebbe bisogno di scelte nette, di un’azione istituzionale che non si limiti ai titoli, di un sindaco capace di ammettere che certe partite si giocano altrove. Invece continua a sventolare atti che non incidono su nulla, mentre la disperazione resta tutta sulle spalle dei cittadini.

Questa convocazione non è un gesto istituzionale. È una cartolina elettorale spedita sulla pelle di chi rischia di perdere tutto. La vera urgenza, qui, non è il consiglio comunale. È smettere di usare il dramma delle demolizioni come strumento di propaganda personale.

LA CONVOCAZIONE

Il presidente del consiglio comunale, Dante De Luise, sentito il Sindaco, Attesa l’urgenza in quanto sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l’adunanza, CONVOCA la seduta del Consiglio Comunale presso la sala consiliare comunale per il giorno 03.12.2025 alle ore 14,00 in seduta straordinaria ed in via d’urgenza in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 04.12.2025 alle ore 14.00, per discutere il seguente ordine del giorno: “Manovra Finanziaria 2026 – Atto di indirizzo per la proposizione di sub-emendamento inerente l’AS 1689 avente ad oggetto “Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l’incentivazione dell’attività di repressione dell’abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali”.