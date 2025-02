Demolizioni, Irene Iacono: “Il caos normativo va risolto, la politica non può restare a guardare”

Alla manifestazione contro le demolizioni c’era anche il sindaco di Serra La Fontana, Irene Iacono, che ha sottolineato la necessità di un intervento legislativo per risolvere il caos normativo che colpisce numerose famiglie.

“La questione è certamente umana – ha dichiarato Iacono – ma si intreccia inevitabilmente con le leggi e le normative vigenti. Per uscire da questa situazione serve l’impegno di tutti, dai livelli governativi a quelli regionali e locali. È fondamentale fare chiarezza per affrontare un dramma sociale che coinvolge molte famiglie e al quale la politica non può restare indifferente.”

Il sindaco ha ribadito che la protesta non chiede un condono indiscriminato, ma una soluzione per sanare le situazioni più critiche, in particolare quelle relative alle prime abitazioni. “Lo Stato ha il dovere di stare vicino ai cittadini e di guidarli in un percorso di regolarizzazione, laddove possibile. La giustizia deve fare il suo corso, ma occorre evitare che intere famiglie si ritrovino senza una casa dall’oggi al domani.” Iacono ha infine espresso la speranza che i disegni di legge già depositati possano aprire la strada a un confronto più ampio e approfondito: “Affrontare seriamente questo problema è una responsabilità della politica. Ci auguriamo che le istituzioni superiori ascoltino le richieste della popolazione e trovino una soluzione equa per tutti.”