Demolizioni. «Il 19 marzo tre famiglie non avranno più una casa, resteranno solo i ricordi»

Ugo De Rosa | foto luigi irace | Per il 19 marzo nel Comune d’Ischia è programmata una nuova demolizione, che lascerà tre famiglie senza una casa. Una delle persone che occupano gli immobili da demolire, facenti parte di un più ampio complesso, in una lettera aperta fa appello al Comune di Ischia affinché aiuti queste famiglie a trovare un’altra casa. Ma dalla lettera aperta a firma di Annalucia Scotto di Clemente emerge anche l’aspetto umano, quello più drammatico degli abbattimenti. Da una parte la legge che deve fare il suo corso, dall’altra persone che non solo restano senza un tetto, ma vedono le ruspe demolire la casa intesa come luogo degli affetti e dei ricordi. Due posizioni inconciliabili.

Questo l’accorato sfogo di Annalucia Scotto di Clemente: «ISCHIA, ITALIA – Situata in un’incantevole cornice su Via Quercia, una modesta dimora ha visto sorgere e crescere tre generazioni di una famiglia. Costruita nei primi anni ‘90 dal patriarca Enrico Scotto di Clemente, la casa è diventata un simbolo di amore, sacrificio e solidarietà.

Tuttavia, il destino della casa è stato segnato da vicissitudini legali e amministrative. Due fascicoli per l’abbattimento sono stati aperti nel corso degli anni, ma grazie a patteggiamenti sono stati evitati, fino ad oggi. La casa, un tempo segnata da sigilli per violazioni edilizie, è stata testimone delle pene scontate dal suo fondatore, che hanno incluso arresti domiciliari.

La dimora, che ospita tre diverse famiglie, è un luogo di vita e affetti. Qui risiedono una coppia anziana, con uno dei coniugi affetto da problemi cardiaci e provvisto di pacemaker, una giovane coppia e una famiglia numerosa con tre bambini. La prossima demolizione, fissata per il 19 marzo, getta un’ombra cupa sul futuro di queste famiglie.

Con l’obbligo di liberare le case entro l’11 marzo, la situazione è diventata critica. La richiesta non è di natura economica, ma di rispetto per ciò che questa casa rappresenta: un luogo di radici profonde e di legami indissolubili. Si chiede al Comune di Ischia di intervenire per fornire soluzioni abitative adeguate per tre famiglie, considerando le sfide legate al mercato immobiliare locale, prevalentemente orientato verso gli affitti stagionali.

LA POESIA PIU’ PREZIOSA

«Enrico Scotto di Clemente ha trasformato un terreno, un tempo occupato da una discarica, in un patrimonio economico e affettivo. Oggi sei case, un gazebo e un’officina sono il risultato del suo impegno e della sua dedizione. Tuttavia, tre di queste case, tra cui l’officina, saranno abbattute, lasciando un vuoto nel cuore di coloro che hanno chiamato questa dimora “casa.”

Questo triste epilogo segna la fine di un’era per la famiglia Scotto di Clemente. Nel primi anni ‘90, Enrico Scotto di Clemente costruì la sua casa e una casa per ognuno dei suoi figli in un unico grande spazio. I suoi enormi sacrifici per averli tutti insieme, uno accanto all’altro, sono stati il più grande atto da amore che si potesse ricevere. La “casa dei nonni” non era solo un edificio di pietra e di cemento ma era il rifugio di tutta la famiglia. Ogni pietra della casa dei nonni era un simbolo di amore e dedizione, un ricordo tangibile di quanto siamo stati fortunati ad avere un luogo sicuro e accogliente in un mondo spesso ostile.

Tuttavia, allo Stato non importa della preziosità della nostra casa. Lo Stato ha ordinato la sua demolizione, considerandola un’edificazione abusiva costruita su un terreno agricolo. La rabbia e la frustrazione crescono dentro di noi mentre pensiamo alla crudeltà di dover abbattere un luogo a cui mio nonno – Enrico Scotto di Clemente – ha dedicato la sua intera esistenza. Mi chiedo quale giustizia ci sia in tutto ciò, quale logica ci sia nel voler togliere la casa di una vita a tre diverse famiglie con tre bambini.

In questo momento di addio, rivolgiamo un ultimo sguardo alla nostra amata dimora: Ciao casa. A te che sei stata il nostro nido d’infanzia.

A te che sei stata il nido di tante brutte notizie ma di altrettante belle come la guarigione del nonno, l’annuncio delle gravidanze di tutti noi nipoti, dell’ammissione all’università e di tutti gli obiettivi conseguiti da ognuno di noi.

A te che sei stata il ritrovo di numerosi compleanni, di tante domeniche e di tante festività. A te che ci hai visto dividerci e poi unirci, gioire e disperarci, abbracciarci e allontanarci. A te che ci hai visto crescere, sbagliare, costruirci e amarci.

Grazie per essere stata la casa di tutti noi. Oggi lo Stato ha trasformato i sacrifici di una vita in macerie. Ma noi ti guardiamo un’ultima volta con tutto l’amore che possediamo e forse, uniti come mai prima d’ora, ti guardiamo cadere giù, impotenti, arrabbiati con la consapevolezza che nulla sarà come prima se non il tuo ricordo.

Non sono in grado di affermare se un giorno avremo il modo e le opportunità di poter costruire su un nuovo terreno e di essere ognuno, nuovamente, di fronte all’altro. Ma di una cosa sono sicura: l’amore e le emozioni che abbiamo vissuto in quella casa nessuna legge sarà mai in grado di abbatterle. Anche se a breve la casa dei nonni non esisterà più, i ricordi saranno vivi dentro di noi. Non so dove ci porterà il futuro ma mi aggrappo alla speranza di poter costruire nuovi ricordi indelebili ovunque la vita ci porti. Qualcuno scrisse che “le case sono un po’ come le poesie, custodiscono i versi della nostra vita e i segreti della nostra anima.” E noi, in quella casa, abbiamo composto la nostra poesia più preziosa».