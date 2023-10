Demolizioni, Forio torna in un consiglio comunale “storico”

Gaetano Di Meglio | Ci siamo! Oggi, per la prima volta (nella storia recente degli ultimi 15 anni), un comune isolano affronta in consiglio comunale, una delibera che cambia la storia delle demolizioni ad Ischia. Una storia più facile di altre da scrivere per più motivi (che vedremo tra poco) e una storia che, fino ad oggi, ha sempre visto poco interessata la politica locale. C’è sempre stata una sorta di resa motivazione davanti alla soluzione che il consiglio comunale di Forio, questa mattina, approva.

Prima di avventurarci in questa vicenda, però, lasciateci riavvolgere il nastro della storia e ricollegare i fili. E’ vero, le condizioni sono completamente diverse eppure, Forio torna a vivere un consiglio comunale storico sul tema delle demolizioni. Ai più attempati tornerà in mente quel famoso consiglio nel Palazzetto dello Sport di Forio. Quello tanto atteso dal giudice De Chiara. Quello con il voto palese di Gaetano Colella e con molti dei protagonisti di questa stagione politica, in carica anche allora. Un semplice dejavu!

Torniamo ad oggi. Lo avevamo annunciato lo scorso 17 settembre quando scrivevo (scusate l’autocitazione): “Quella che vi stiamo per raccontare è una vera e propria rivoluzione nella gestione delle demolizioni degli abusivi edilizi sulla nostra isola. Prima di procedere, però, va fatta una grossa e chiara premessa: questa volta la Procura della Repubblica non ha ruoli e le decisioni sono tutte il capo al comune che, mai come in questo caso, ha fatto tutto e il contrario di tutto. Lo ripetiamo, affinché si chiaro e non si commettano certi errori di valutazione: stiamo parlando di una demolizione imposta dal comune di Forio e sull’immobile non c’è pendente nessuna RESA, ovvero l’ordine di demolizione conseguente ad una condanna penale e per la quale procede la Procura della Repubblica. Questa è una demolizione amministrativa”.

Negli anni passati, volendo, c’è stato il precedente con Casa De Siano, a confine tra Casamicciola e Lacco Ameno, diventata asilo, ma in quel caso fu necessario, appunto, l’intervento della Procura per spegnere le ruspe della ditta già incaricata alla demolizione.

Come vi abbiamo già annunciato in questi giorni, entro il prossimo 31 ottobre, il Consiglio Comunale di Forio deve comunicare al Consiglio di Stato la delibera che certifica la volontà di usare quell’abuso per un uso pubblico.

Il comune di Forio, nel merito di questa vicenda, è stato reso edotto dall’avvocato Giuseppe Di Meglio, che ha chiarito i contorni della sentenza: “In riferimento al procedimento di cui all’oggetto finalizzato alla ottemperanza della sentenza che ha annullato il permesso di costruire in sanatoria rilasciato a Calise Giuseppe per l’edificio, sito in Forio alla via Calosirto e all’obbligo dell’Ente di procedere alla demolizione, segnalo che il Consiglio di Stato, alla luce delle difese espletate dal sottoscritto nella Camera di Consiglio del 14.9.2023, ha preso atto del proposto di codesta Amministrazione di acquisire l’edifico al patrimonio comunale e, quindi, ha rinviato il procedimento alla udienza del 30 Novembre 2023, Ha, tuttavia, prescritto, che entro il 30.10.23 sia depositata una relazione dettagliata delle attività svolte da codesta Amministrazione ed in particolare della deliberazione del Comune che disponga la acquisizione dell’edificio ai sensi dell’art. 31 del DPR 380/01.

Sarà pertanto necessario che il Responsabile del Servizio Urbanistica annulli in sede di autotutela la ordinanza di demolizione e di acquisizione ai sensi dell’art. 31 al fine di eseguire la demolizione dell’edificio e della area necessaria alle operazioni di demolizione.

Indi, lo stesso Responsabile del Servizio con provvedimento motivato dovrà formulare la proposta al Consiglio Comunale di acquisire l’edificio al patrimonio comunale in quanto la costruzione sorge in una zona di centro abitato, pianeggiante e, quindi, senza che la costruzione abbia cagionato particolare alterazione ambientale, priva di vincoli di inedificabilità assoluta, da destinare al patrimonio indisponibile dell’Ente, con le aree pertinenziali, non suscettibili di autonomo utilizzo di cui all’art. 817 c.c. e con la presa d’ atto che gli accessi attuali svolgentesi sul percorso viario, che non è oggetto della demolizione disposta dal Consiglio di Stato, saranno praticati a titolo di servitù ai sensi dell’art. 1062 c.c. Resto in attesa di conoscere le determinazioni di codesta Amministrazione, della relazione e dell’eventuale deliberato del Consiglio Comunale, che dovrà essere stato pubblicato e divenuto esecutivo entro e non oltre il 30.10.2023.”

Questa mattina, dalle 11.00, il consiglio comunale è chiamato ad approvare questo punto all’ordine del giorno. Un punto che è destinato a cambiare la storia delle demolizioni sull’isola. Certo, è facile farlo quando si tratta di un abuso non abitato e non completato, tuttavia, via, però, ci dobbiamo dire che la corsa di quell’abuso è arrivata al capolinea. O questo pubblico utilizzo o la demolizione.