Demolizioni, Enzo Ferrandino: “Senza un intervento normativo, la crisi sociale sarà devastante”

Il sindaco di Ischia, Enzo Ferrandino, come i colleghi di Barano e Serrara Fontana, ha preso parte al corteo per chiedere la sospensione delle demolizioni delle abitazioni considerate di prima necessità. Un problema che, come ha sottolineato il primo cittadino, rappresenta un dramma sociale ma che si intreccia inevitabilmente con gli obblighi di legge.

“Per risolvere questa piaga sociale – ha dichiarato Ferrandino – è necessario un intervento normativo che permetta di graduare le demolizioni, distinguendo tra le costruzioni frutto di attività criminose, quelle edificate in zone ad alto rischio idrogeologico e gli abusi legati alla speculazione edilizia. Chi ha costruito la propria unica casa con sacrifici non può essere lasciato per strada senza alternative.”

Ferrandino ha ricordato che nei mesi scorsi c’è stata anche la firma di un protocollo tra la Regione Campania e la Procura, volto a fare chiarezza sulla situazione. Tuttavia, ha ribadito che serve un’azione più incisiva da parte del Governo centrale.

“L’isola di Ischia è già stata colpita da altri drammi, con famiglie che hanno perso la casa o che rischiano di perderla – ha aggiunto il sindaco –. La ricollocazione di queste persone non è scontata, e se a loro si sommano coloro che perderanno la loro unica abitazione a causa delle demolizioni, ci troviamo di fronte a una vera emergenza sociale.”

Il primo cittadino ha concluso con un appello alle istituzioni: “È necessario un intervento concreto che aiuti noi sindaci a supportare i cittadini in difficoltà. La politica deve farsi carico di questo problema e trovare soluzioni per chi rischia di restare senza un tetto.”