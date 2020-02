Demolizioni abusi. Rinviato l’abbattimento ad Ischia

Questa mattina, di gran lena, i tutori dell’ordine pubblico hanno presidiato la zona di Via Michele Mazzella, ad Ischia, per consentire le operazioni di demolizione di un abuso edilizio. Le operazioni, guidate dalla vicequestore Maria Antonietta Ferrara si sono svolte senza problemi. Nel parcheggio che costeggia la pineta dove il comune di Ischia sta distruggendo la natura per far spazio ad una inutile pista ciclabile, si sono parcheggiati oltre ai mezzi dei Carabinieri, in supporto agli agenti del Commissariato di Ischia, anche i vigili del fuoco.