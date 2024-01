Demolizioni a Natale, appello al Presidente Meloni per fermare le ruspe

Gaetano Di Meglio | Ordinanze di demolizione nel periodo natalizio. Una circostanza particolarmente triste, che ha indotto un cittadino isolano, a nome anche di tutti gli altri interessati, ad appellarsi nientemeno che al presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Una problematica spinosa, che l’autore della lettera aperta analizza anche dal punto di vista politico e sociale, con precise accuse alla classe dirigente dei vari comuni. Ricordando poi il diritto alla prima casa e il rischio che il malessere si aggravi causando reazioni drammatiche.

Di seguito l’appello alla Meloni non solo per un intervento immediato in concreto, ma anche per la individuazione di una soluzione generale e definitiva al problema che attanaglia l’isola.

«Mi rivolgo a lei con un appello urgente affinché intervenga senza indugi per fermare l’abbattimento delle case dichiarate abusive a Ischia, nonostante abbiano ottenuto condono in passato. In gran parte dei casi, si tratta della prima casa, mettendo i proprietari e le loro famiglie in una profonda disperazione.

È preoccupante constatare che alcune famiglie hanno ricevuto ordinanze di abbattimento poco prima di Natale e, nel tentativo di proteggere i propri cari, hanno nascosto loro la notizia, sperando di garantire feste spensierate. Tuttavia, questa situazione potrebbe anche provocare atti inconsulti, evidenziando il livello di angoscia vissuto da chi è coinvolto.

Contrariamente alla percezione diffusa, la notizia che qui a Ischia esista un diffuso abusivismo legato a seconde e terze case destinate all’affitto turistico è distorta. La realtà è che Ischia ha sperimentato una crescita demografica esponenziale, non affrontata adeguatamente dalla classe politica locale a causa di pratiche speculative e onerose.

La comunità locale si trova ora a fronteggiare l’incertezza di perdere non solo la propria casa, costruita con sacrificio nel corso degli anni, ma anche il proprio rifugio familiare. La prospettiva di un’Ischia senza figli o giovani costretti a lasciare la propria terra è insostenibile e richiede un intervento urgente.

Sottolineo l’impatto sociale devastante e la disperazione causati dalla privazione dei sacrifici di una vita e della propria casa. Come sottolineato da numerose fonti, il diritto alla prima casa è un pilastro fondamentale di stabilità sociale, e la violazione di questo diritto genera un profondo senso di ingiustizia e sconforto.

Chiedo con umiltà il suo intervento risoluto per fermare immediatamente l’abbattimento delle case e per avviare un dialogo costruttivo con la comunità locale. È cruciale adottare misure che rispettino il diritto alla prima casa e affrontino l’impatto psicologico negativo derivante dalla perdita di un luogo così prezioso.

Confido nella sua attenzione a questa delicata situazione e nella sua volontà di tutelare i diritti e il benessere dei cittadini».