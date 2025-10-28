Demolizione “tardiva” a Lacco, rigettata in toto l’impugnazione della cittadina

E’ andata male alla cittadina che ha impugnato innanzi al Tar l’ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Lacco Ameno a gennaio 2022. Il provvedimento contestava la realizzazione di opere abusive consistenti in un muretto esterno di delimitazione in celloblock e copertura; un piccolo bagno in muratura; chiusura di un portico determinando un ampliamento abusivo; cambio di destinazione d’uso da magazzino ad abitazione.

Nelle more dell’udienza la ricorrente e gli altri comproprietari hanno parzialmente e spontaneamente demolito, come rilevato anche dal Comune costituitosi, il bagno, il muretto e la tettoia.

La sentenza è stata emessa dunque solo relativamente alla realizzazione e chiusura del porticato e al cambio di destinazione d’uso.

In vista dell’udienza la ricorrente ha depositato un’istanza di sanatoria paesaggistica, presentata a maggio 2023 ai sensi del D.lgs. n. 42/2004, riguardante le residue difformità contestate dal Comune nell’ordinanza impugnata. Insistendo dunque affinché venisse dichiarata l’improcedibilità dell’intero ricorso, attesa la pendenza dell’istanza di autorizzazione paesaggistica in sanatoria, o almeno la sospensione in attesa del parere della Soprintendenza. Un tentativo per evitare il rigetto che invece “puntualmente” è arrivato.

L’ISTANZA DI SANATORIA PAESAGGISTICA

Il collegio della Terza Sezione ha bocciato la tesi dell’improcedibilità o sospensione del giudizio ricordando che la corrente interpretazione della norma invocata sottolinea che il superamento del termine previsto «non produce alcun effetto specifico. In altri termini – scrivono i giudici -, la perentorietà del termine non riguarda la sussistenza o la permanenza del potere, ma l’obbligo di concludere la fase del procedimento. Quindi, al superamento dei predetti termini, non consegue né la perdita del relativo potere, né alcuna ipotesi di silenzio significativo».

In questo caso l’interessato può proporre ricorso amministrativo per contestare l’illegittimità dell’inerzia. Il parere della Soprintendenza è “declassificato” «a mero suggerimento, sicché l’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione può tenerne conto, ma non ne è vincolata, dovendosi determinare autonomamente sull’impatto dell’opera sul paesaggio; ciò impedisce la stessa configurabilità di un silenzio assenso».

Nel caso specifico, essendo ampiamente trascorsi i termini, per il Tar «la ricorrente avrebbe ben potuto sollecitare la definizione del procedimento, se del caso anche agendo in giudizio per contestare l’illegittimità dell’inerzia procedimentale dell’Amministrazione interessata. Al contrario, a fronte del mancato esperimento della tutela, il privato non può utilmente invocare sine die la inefficacia dell’ordinanza di demolizione».

LA DIFESA DEL COMUNE

Nel merito, il ricorso è stato giudicato interamente infondato e di qui il rigetto.

Innanzitutto il collegio ha ritenuto che andasse disatteso perché indimostrato, il presupposto fattuale «consistente nell’affermazione secondo cui l’area in questione si sarebbe situata al di fuori del centro abitato e le opere non demolite – e quindi ancora controverse – sarebbero state eseguite ben prima dell’entrata in vigore della L. 765/1967 (cd. legge ponte)».

A fronte dell’assenza di una prova, il Comune ha invece evidenziato «che tutta l’area in cui sorge l’immobile si sarebbe trovata all’interno del centro abitato già all’epoca della realizzazione originaria del manufatto originario, senza neppure indugiare sul se le attività ancora in discussione (porticato/cambio di destinazione d’uso) fossero state precedenti o successive al 1 settembre 1967. A fondamento di detta impostazione il Comune ha rilevato che, in disparte la data di realizzazione delle opere rimasta indimostrata, dall’istruttoria sia emerso soltanto un atto con cui l’Amministrazione aveva prorogato il termine della (allora) licenza edilizia rilasciata il 22.2.1965 di un altro anno a far data dal 28.8.1968». Tesi condivisa dai giudici.

POTERE REPRESSIVO DOVEROSO E VINCOLATO

“Liquidato” anche il difetto di motivazione: «Invero il provvedimento è adeguatamente motivato, avendo fatto riferimento all’allocazione dell’immobile e alle violazioni contestate. Il che risulta sufficiente a integrare la legittimità del provvedimento».

Richiamando la giurisprudenza in base alla quale «L’ordine di demolizione e l’ordine di acquisizione al patrimonio dell’ente non richiedono una specifica motivazione che dia conto della valutazione delle ragioni di interesse pubblico sottese alla determinazione assunta o della comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, in quanto il presupposto per la loro adozione è costituito esclusivamente dalla constatata esecuzione dell’opera in difformità del titolo abilitativo o in sua assenza».

Tantomeno «sulla modulazione della motivazione avrebbe inciso il lungo lasso di tempo trascorso dalla realizzazione degli abusi». In proposito il Consiglio di Stato ha costantemente affermato: «L’ordinanza di demolizione del manufatto edilizio abusivo, anche se emessa a lunga distanza di tempo dalla realizzazione dell’opera, va motivata esclusivamente con il richiamo al carattere abusivo dell’opera realizzata, atteso che il lungo periodo di tempo – intercorrente tra la realizzazione dell’opera abusiva ed il provvedimento sanzionatorio – è circostanza che non rileva ai fini della legittimità di quest’ultimo». Anzi, «la lunga durata nel tempo dell’opera priva del necessario titolo edilizio ne rafforza il carattere abusivo».

Quanto al difetto di istruttoria, il collegio ricorda che, avendo natura vincolata, il provvedimento di demolizione non necessita del previo avviso di avvio del procedimento e comunque non è necessaria, per la sua legittimità, la partecipazione del privato gravato.

Analoga sorte anche per il presunto affidamento ingenerato in forza della risalenza delle opere. Anche qui l’orientamento costante rileva: «In presenza di lavori abusivi, ancorché molto risalenti nel tempo, l’esercizio del potere repressivo assume natura doverosa e vincolata, non essendo la potestà soggetta a termini di decadenza o prescrizione, anche in considerazione del fatto che le violazioni edilizie hanno natura di illeciti permanenti; l’interesse pubblico alla rimozione dell’opera abusiva è sempre prevalente e in re ipsa, per cui sul punto non occorre specifica motivazione, né è necessaria la sua comparazione con l’interesse del privato alla conservazione della situazione di fatto illecita, non essendo al riguardo configurabili affidamenti tutelabili».

Anche le opere rimanenti dovranno a questo punto essere demolite.