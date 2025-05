Demolizione per l’abuso su suolo demaniale a San Francesco, è il camminamento a servizio di una villa

A Forio, in Via Tommaso Cigliano sulla spiaggia di San Francesco, è stato realizzato un abuso su suolo demaniale, nello specifico un camminamento in cemento a servizio di una villa. E dopo i sopralluoghi dell’Utc e dell’Ufficio Circondariale Marittimo il responsabile del Settore V – Servizio Demanio arch. Giampiero Lamonica ha adottato l’ordinanza di demolizione.

Nel provvedimento si fa appunto riferimento alla comunicazione del Circomare Ischia del 25 marzo, avente ad oggetto “Processo Verbale di abusiva occupazione di suolo demaniale marittimo”, dal quale si evince che in qualità di proprietario dell’immobile limitrofo al plesso alberghiero denominato “Tritone” il destinatario dell’ordinanza «si è reso autore di reati previsti e puniti dalle norme sull’edilizia e sui beni paesaggistici e di abusiva occupazione dell’area demaniale marittima ex art. 54 e 1161 del Codice della navigazione». L’occupazione abusiva viene così descritta: «suolo demaniale marittimo per un totale di mq. 26 circa – ml. 23,60x ml. 1,10, mediante camminamento di cemento ubicato lungo il muro di cinta della villa retrostante».

Già il 18 febbraio si era attivato l’Utc e Lamonica riporta il rapporto a firma del geom. Bartolomeo Regine, «dal quale risulta che presso la proprietà di cui è usufruttuario si è constatato quanto segue: ” …in ampliamento al basamento di fondazione del muro di contenimento in pietrame a faccia a vista, prospiciente il mare, è stata posizionata una cassaforma, alta mt. 1,0 dal livello del mare, con riempimento in calcestruzzo in corso di esecuzione per una larghezza di circa ml. 22,30 con spessore variabile tra i mt. 0,70 ed i mt. 1,30. Allo stato il gettito non risulta completato …”».

Non vi è dubbio che le opere ricadono nel Demanio marittimo e pertanto il responsabile del V Settore richiama quanto previsto dal Codice della Navigazione: «Qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate, il capo compartimento ingiunge al contravventore di rimettere le cose in pristino entro il termine a tal fine stabilito e, in caso di mancata esecuzione dell’ordine, provvede d’ufficio, a spese dell’interessato».

Lo stesso Codice stabilisce inoltre: «Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del Demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l’uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva le disposizioni degli artt. 55, 714 e 716, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino ad euro 5.156, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato». Trattandosi appunto di reato penale e il responsabile rischia più gravi conseguenze anche per la violazione edilizia.

RIMOZIONE ENTRO 90 GIORNI

Il Testo unico edilizia, per gli interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici, a sua volta prevede: «Qualora sia accertata la realizzazione di interventi in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell’ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell’abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all’ente proprietario del suolo; la demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese del responsabile dell’abuso».

Di qui la inevitabilità della ordinanza di demolizione e rimozione delle opere abusive. Un atto dovuto, che non richiede nemmeno, come è noto, la comunicazione di avvio al procedimento.

Lamonica diffida il responsabile dell’abuso ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 380/01, «ferma ed impregiudicata l’azione prevista dal sopracitato decreto: di provvedere, a propria cura e spese, alla demolizione/rimozione delle opere abusivamente realizzate, così come descritte nel suddetto rapporto tecnico dell’U.T.C. e comunicazione dell’Ufficio Circondariale Marittimo d’Ischia, ripristinando lo stato dei luoghi esistente prima dell’abuso nel termine di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento; di provvedere, a propria cura e spese, a richiedere l’eventuale dissequestro del cantiere all’Autorità competente».

Avverte inoltre espressamente «che, nell’ipotesi di non ottemperanza alla presente entro il termine indicato, si procederà d’ufficio a spese del responsabile dell’abuso, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti.

La demolizione sarà eseguita previa approvazione da parte della Giunta Comunale della valutazione tecnico economica redatta dall’ufficio competente e affidando i lavori all’impresa aggiudicataria dell’appalto per la demolizione delle opere abusive».