Demolizione di Forio. Giuseppe Di Meglio: «Non c’è alcuna speranza, lunedì mattina porteranno i suoi mobili alla discarica…»

Gaetano Di Meglio | Con l’avvocato Giuseppe Di Meglio, difensore di Domenico De Siano, sembra un nome altisonante in questa vicenda, invece è semplicemente un’omonimia che in qualche modo ci racconta i due pesi e le due misure dello Stato nel quale viviamo. Lunedì mattina, come vi abbiamo già detto, busseranno alla porta di Via Calosirto a Forio, le ruspe dello Stato. Una storia come tante altre, che trova fondamento, però, in vicende datate diversi anni fa…

Questa volta, però, credo che ci siano ci siano dei tratti di violenza maggiore rispetto ad altre che emergono leggendo, soprattutto, le motivazioni con le quali si è arrivati a questa demolizione. Giusto?

“Perfettamente. La demolizione a cui si arriva, non ci si arriva in maniera trasparente e corretta e rispondente ai criteri generali che sono stati dati. E il povero Domenico De Siano, che ha solo una omonimia con il più famoso senatore è un vecchietto di 75 anni, malato, affetto da glaucoma, da iper prostatite per cui deve andare continuamente in bagno, e bronchite cronica. Per cui non avrebbe dovuto subire questa umiliazione. Il 23 febbraio mi hanno detto il che il 15 marzo andranno a demolire con una spesa di 100 mila euro, mentre il comune di Forio ha programmato per quella stessa demolizione 22 mila euro. Allora questo fa capire che dietro alle demolizioni si sta verificando un business che va portato a termine anche per assenza dei poteri della Magistratura perché il consulente tecnico chiamato a istituire la demolizione, prenderà un compenso di 16 mila euro. Sono somme che lasciano estremamente preoccupati su quella che è la reale intenzione che si nasconde dietro alle demolizioni.

Ma poi c’è un altro aspetto ancora più grave, sconcertante. La Cassazione ha detto che tra d’esigenza prevalente della demolizione e l’esigenza del privato che si trovi in difficoltà bisogna fare luogo al contemperamento degli interessi contrapposti. Ebbene questa sentenza della Cassazione del 20 dicembre 2019 non è stata presa in considerazione alla corte di appello. Noi abbiamo documentato che questo signore è gravemente malato, ha una figlia quindicenne che è disperata, quindi non avrebbero dovuto far luogo alla demolizione, sospenderla tanto meno. Che cosa hanno fatto? Hanno mandato una assistente sociale a portare conforto a questa ragazza che vede i suoi effetti personali, i suoi averi e le sue bambole buttate nella spazzatura perché il giudice ha detto anche questo: se il 15 saranno trovati arredi il sindaco di Forio è tenuto a portarli allo smaltimento perché si devono intendere abbandonati. Questa è una cosa gravissima e inaudita, che non si è mai verificato fino ad oggi. Io l’ho messo per iscritto me ne sono preso la responsabilità e il giudice Civetti con un documento vergato amano mi ha risposto che non ci sono le condizioni per sospendere questa esecuzione. Ma c’è un altro aspetto più grave e sconcertante che dimostra l’assenza della politica a fronte di una magistratura che sta ormai colmando tutti i vuoti del potere. Il consiglio regionale della Campania il 15 luglio ha adottato una delibera all’unanimità in tutte le forze politiche su proposta di Maria Grazia di Scala e che cosa dice: dare esecuzione alle demolizioni partendo dalle baracche dai grezzi e dagli immobili ad uso diverso e solo alla fine alle case di abitazione.

Allora mi domando, il Dottor Giovanni Cilenti sostituto procuratore generale, perché butta terra la casa di Domenico De Siano e non butta a terra le tante baracche o i manufatti abusivi che ci sono allo stato grezzo dell’isola d’Ischia che sono destinatari di un ordine di demolizione? Lo abbiamo chiesto al presidente De Luca che non ci ha risposto. Il sindaco di Forio mi risulta che andava a far visita, giovedì mattina, ha chiesto un’ora e mezzo per essere ricevuto e ha esposto queste ragioni. Ha detto che siamo in zona rossa, i cittadini non si possono muovere e le case non si trovano ad affittare perché, allo stato, degli inquilini non pagano l’affitto e i giudici hanno deciso di nostro sfrattarli, qualunque sia la destinazione d’uso, se abitazioni o negozi, perché c’è la crisi economica. Chi volete, ha detto il sindaco, che fitti una casa a Domenico De Siano? Nessuno. Ma neanche questo è stato sufficiente, dire non voglio che revochiate la demolizione ma che la sospendiate rinviandola ad un momento più opportuno, neanche questa ovvia e banale considerazione è stata sufficiente per sospendere la demolizione.”

Questa delle demolizioni è una storia che va avanti da molto tempo. Ho letto negli atti di questa vicenda, che l’abitazione di Domenico De Siano potrebbe essere vagliata secondo il famoso articolo 25 della famosa legge sul terremoto, che equiparava la terza alla terza legge condonistica alle prime due. E’ stata eseguita questa valutazione?

“Sì, è una delle motivazione addotte. Il Giudice Cilenti scrive che il condannato, con un appellativo che denota anche un certo disprezzo per Domenico de Siano, ha preferito resistere strenuamente con tutte le sue opposizioni possibili e immaginabili, l’ultima delle quali è stata proprio questa. Cioè dire che c’è l’articolo 25 del decreto legge 130/18 che è stato poi convertito in Legge che prevede che per i comuni terremotati, quindi Casamicciola, Lacco e Forio, le domande di condono edilizio da legge 326 03 si devono seguire ed esaminare con i criteri della legge 47 del 1985 che è più elastica, più ampia e con meno restrizioni. Sarebbe stato necessario, quindi, ai sensi dell’articolo 38 della legge urbanistica, sospendere la procedura nella pendenza di questa domanda di condono edilizio. Ebbene cosa ci è stato detto? Che il De Siano Domenico non ha dimostrato che i danni da sisma che tiene questa casa siano correlati all’evento sismico del 21 agosto 2017 perché nella perizia del suo tecnico professionista sta scritto presumibilmente questi dati sono dovuti al sisma, quindi in mancanza della prova certa che fabbricato abbia qualche danno da sisma, hanno respinto questa richiesta.

Questo è un evidente sofismo perché l’accertamento con la scheda aides, che legittima i danni da sisma ce l’hanno pochissimi fabbricati perché dopo l’evento sismico del 21 agosto 2017, solo i tecnici messi a disposizione dell’ordine dei geometri hanno fatto questi accertamenti per pochi giorni, poi non ne sono stati fatti più. Abbiamo fatto istanza al commissario governativo, dott. Schilardi di venire e mandare un sopralluogo e verificare i danni dal sisma, ma ha ritenuto che non fosse sua competenza perché non ha personale che possa fare queste verifiche. La corte di Cassazione pur dando atto che questa legge vige, ha dato mandato, sostanzialmente ha recitato il de profundis del Domenico De Siano perché “presumibilmente” non è sufficiente a giustificare una sospensione dell’esecuzione e la sanatoria. Quindi questa casa va per terra nonostante che la legge amministrativa preveda la sanabilità. E in questo la politica manca perché avrebbero dovuto, con forza, i sindaci di tre comuni terremotati esigere che tutte le demolizioni nel comune di Casamicciola, Lacco e Forio fossero sospese per consentire l’istruttoria di queste pratiche, per risolvere definitivamente il dramma di vita.

Perché io dico che la politica è latitante? Per una ultima considerazione. Fino agli anni ottanta sono state realizzate le case economiche e popolari. Io ricordo che a Ischia a Campagnano, ricordo che all’epoca era presidente delle case popolari di Napoli Giovanni di Meglio, si finanziarono con 3 miliardi delle vecchie lire l’intervento a Campagnano. Fu consentita l’edilizia economica e convenzionata. Come le cooperative Seia Spes, Parva Domus, le statali e dei dipendenti pubblici, quella dei vigili del fuoco… realizzarono alloggi. E intervenuto, poi, il piano paesistico che vieta qualsiasi nuova costruzione. I cittadini dell’isola d’Ischia come devono risolvere il loro problema di vita che comunque c’è perchè delle case c’è ancora bisogno e la popolazione è in aumento.

Ecco De Siano ha detto io a Forio non riesco a trovare casa perché ci sono moltissimi immigrati. A Forio ci sono duemila persone extracomunitarie che hanno preso la residenza e abitano prevalentemente a Panza. Risponde il dottor Cilenti: che c’entrano gli extra comunitari venuti a Forio? Li avevamo chiamati in causa per giustificare la sospensione delle esecuzioni delle demolizioni nel periodo della pandemia. Neanche questa ovvia considerazione è servita a Cilenti che punto per punto ha trovato argomentazioni, che io ritengo ingiustificate, per respingere la sospensione che io ritengo essere una demolizione persecutoria.”

In verità c’è un aspetto delle motivazioni di Cilenti che mi hano colpito un po’ più di tutte le altre. Il dr. Cilenti, ripercorrendo il fascicolo giudiziario del caso in questione, sottolinea a mano che De Siano doveva lasciare l’abitazione 14 anni fa ovvero al passaggio in giudicato della sentenza. Questo mi è sembrato abbastanza, come dire, un po’ fuori contesto…

“E’ specioso perché se nel 2007 è divenuta irrevocabile la demolizione, la sentenza, l’esecuzione della sentenza la deve fare il Pubblico Ministero. Se ci ha impiegato 14 anni è dovuto all’inerzia del suo ufficio, ma comunque ci sono delle giustificate ragioni. Qui dice l’articolo 38 della legge urbanistica che le demolizioni sono sospese fino a quando non si esaminano le domande di condono. Nel caso specifico c’è una norma dello Stato, perché loro non l’hanno voluta rispettare con questo che io ritengo un sofisma perché non ha dimostrato, con rigore e certezze, che i danni sono dal terremoto. Però ci stanno, quelle lesioni sono state constatate da un tecnico che ha visto che ci sono. Allora è una scelta politica di punire la popolazione che dovrebbe, a questo punto, trovare una classe politica prima che cambi il piano paesistico, è questa la vera cosa che impedisce qualsiasi sanatoria dei fabbricati, e poi che si faccia valere la sospensiva fino a quando non si esaminano i condoni.

Noi abbiamo altri casi ancora e questo vorrei dire ai sindaci dell’isola d’Ischia: sono state rilasciate alcune concessioni, permessi di costruire in sanatoria a titolo di condono, per fabbricati oggetto di ordine di demolizione. In più di un caso il giudice sta rifiutando la revoca dell’ordine dei demolizione perché dice che le sanatorie non sono legittime cioè loro entrano nel merito della concessione edilizia in sanatoria se sia stata rilasciata legittimamente. Io più di un caso ho detto voi questo non lo dovete dire al cittadino che ha pagato profumatamente oneri di urbanizzazione, costo di costruzione, risarcimento ambientale e parcelle professionali, lo dovete andare a contestare come dice l’articolo 5 del contenzioso amministrativo, a chi ha firmato il permesso di costruire perché qui si arriva all’aspetto paradossale che si che da un pezzo di carta e poi la casa va ugualmente per terra. allora questo è lo Stato di diritto che esiste in Italia? Se c’è un conflitto tra i poteri istituzionali l’ostacolo deve risolvere il potere legislativo. Dicendo ai Magistrati, attenetevi all’autonomia amministrativa del potere locale, altrimenti dovete trovare altre strade che sono quelle del perseguimento della responsabilità penale di chi ha firmato il permesso. E’ una vicenda che è sconcertante. Il caso di Casamicciola dove è stato acquisito a patrimonio comunale quell’edificio per me è una resa dello Stato davanti al potere della Magistratura, è una resa del comune di Casamicciola, perché lì è stato pagato un condono edilizio profumatamente, sono stati pagati oneri di urbanizzazione, diritti di rilascio… che cosa fa il comune di Casamicciola, dopo aver sanato l’edificio dice è fabbricati totalmente abusivo la acquisisco al patrimonio pubblico senza pagarlo? E’ paradossale questa è una burla per il cittadino e di più porta la responsabilità della classe politica.”

Per De Siano ovviamente non c’è speranza..

“Non c’è alcuna speranza, lunedì mattina porteranno i suoi mobili alla discarica comunale e butteranno per terra l’edificio. Spero che lo butteranno per terra bene perché il provvedimento condanna al ripristino dei luoghi, dovrà ritornare un vigneto come era un tempo. Vedremo se gli addetti al lavoro e in questo caso il direttore dei lavori nominato dal dott. Cilenti, sapranno piantare le viti.”

E nel frattempo De Siano per quanto riguarda l’aspetto umano, ha trovato una soluzione?

“E’ completamente depresso, sua figlia è disperata e non voler vedere nessuno. Loro si aggiungeranno in una casa precariamente a Serrara. E’ un dramma umano notevole.”