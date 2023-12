Demolizione con condono pendente, cancellato l’errore del Comune di Forio

Un “vecchio” errore del Comune di Forio è stato sanzionato dal Consiglio di Stato, che ha riformato la sentenza emessa dal Tar. Il vizio rilevante è quello che sfugge spesso agli uffici tecnici degli Enti: non si può adottare ordinanza di demolizione di un manufatto oggetto di istanza di sanatoria, se prima non è stata definita la pratica di condono. Ma nelle stanze dei municipi questa norma sembra dura da recepire.

Questa volta l’errore era stato commesso addirittura nel lontano 1998 nell’ordinanza sindacale adottata. Solo nel 2017 il Tar aveva definito il primo grado di giudizio, non rilevando l’errore e rigettando il ricorso dell’interessata. Che ovviamente non si è data per vinta e, assistita dall’avv. Pasquale Pacifico, ha presentato appello al Consiglio di Stato che le ha dato ragione. Il Comune di Forio non poteva adottare e non può pretendere che venga eseguita quella ordinanza di demolizione se prima non provvederà a pronunciarsi sulla istanza di condono pendente presentata nel 1995 e rimasta ad “ammuffire” negli uffici. Tempi lunghi per l’istruttoria, tempi lunghi per la giustizia, ma almeno adesso è stata scritta una parola chiara.

L’ERRORE DEL TAR

Il collegio della Sesta Sezione così riassume il caso, evidenziando che l’appellante «impugnava la sentenza del 2017 del Tar Campania, recante rigetto dell’originario gravame. Quest’ultimo era stato proposto dalla stessa parte, al fine di ottenere l’annullamento dell’ordinanza sindacale del 1998 di demolizione di manufatto abusivo».

L’appello è stato fondato sull’errore dei giudici di primo grado «per omessa e/o insufficiente istruttoria (invero basata solo sugli inidonei mezzi di prova costituiti dai rapporti della pg riassuntivamente indicati nell’ordinanza impugnata) per travisamento dei fatti ed eccesso di potere giurisdizionale, anche per aver ordinato la demolizione in pendenza della domanda di condono, analogamente al vizio accolto in parte qua in prime cure».

E il Consiglio di Stato lo ha ritenuto fondato «sotto l’assorbente profilo della mancata previa definizione dell’istanza di condono pendente».

Il collegio spiega: «In linea di fatto, è pacifico che l’odierna parte appellante ha presentato a suo tempo domanda di condono ex legge 724/1994 per opere realizzate sullo stesso bene (istanza in data 21.2.1995). Con l’ordinanza impugnata in prime cure il Comune ha ordinato la demolizione delle opere accertate, relative al medesimo immobile oggetto della domanda di condono».

LA TETTOIA PREESISTENTE

Bacchettando il Comune che non si è nemmeno costituito in giudizio: «In particolare, l’opera contestata riguarda – sulla scorta degli unici elementi tecnici forniti in giudizio, stante la mancata costituzione di parte appellata – una mera sostituzione della vecchia copertura in lamiere zincate – già oggetto di istanza di condono edilizio – con un solaio latero cementizio, necessitato per motivi di adeguamento igienico-sanitario, a parità di volumi e senza aggravio di densità. L’opera contestata quindi, oltre a riguardare il medesimo immobile, ha ad oggetto la sostituzione di un elemento già nella stessa presente, peraltro logicamente, trattandosi della copertura del manufatto».

Un intervento di lieve entità, dunque. Ma il concetto che viene ancora una volta riproposto è il solito: «In linea di diritto, va ribadito il principio a mente del quale sono illegittimi gli ordini sanzionatori di demolizione di opere abusive emessi in pendenza del termine o in presenza della già avvenuta presentazione della istanza di condono edilizio».

L’OBBLIGO DEL COMUNE

La sentenza analizza anche il caso della mancata corrispondenza tra l’opera da sanare e quella da demolire: «È pur vero che nel caso di specie le opere accertate e di cui è stata ingiunta la demolizione interessano una diversa copertura presumibilmente sostitutiva di quella oggetto della originaria domanda».

Ma anche sotto questo profilo evidenziano l’errore in cui è incorso il Comune di Forio: «Peraltro, trattandosi di difformità sul medesimo immobile, in ogni caso occorreva preliminarmente, rispetto all’adozione del provvedimento sanzionatorio, la definizione del procedimento di condono, anche attraverso la verifica della non condonabilità proprio a cagione della realizzazione di lavori ulteriori rispetto a quanto posto a base delle istanze di sanatoria speciale».

Richiamando la norma: «In proposito, come noto, la legislazione statale in materia di condono presuppone la permanenza dell’opera da condonare nel corso del procedimento di condono; in pendenza di tale procedimento, sono ammessi solo lavori di completamento dell’opera stessa, come risulta dalla chiara formulazione della l. n. 47 del 1985; non è invece ammissibile la sua sostituzione con un nuovo manufatto, anche se identico dal punto di vista volumetrico, della sagoma e della superficie».

Ma questa verifica non è stata fatta perché la pratica di condono è ancora pendente. Dunque se demolizione ci dovesse essere, potrebbe essere ordinata solo in caso di rigetto del condono. E la sentenza è sin troppo chiara: «Dai principi son qui richiamati emerge all’evidenza l’onere per il Comune della previa definizione delle domande di condono, attraverso l’applicazione della relativa disciplina peculiare, anche con riferimento ai lavori ulteriori. All’esito di tale doverosa attività residueranno, in relazione alle opere in esame, gli obblighi di sanzione derivanti dalla ordinaria disciplina sulla vigilanza edilizia».

Di qui l’accoglimento dell’appello e dunque del ricorso di primo grado, “sospendendo” ogni decisione dell’Ente fino alla definizione di quella “benedetta” pratica.

Il Consiglio di Stato ha compensato le spese del doppio grado di giudizio, anche se in appello il Comune non si è nemmeno costituito…