“Demolire tutta Ischia”, la proposta di Legambiente

Purtroppo, non abbiamo ancora assunto quella posizione retta ed eretta che ci permette di cacciare certi baracconi. L’ultimo di questo che non sarebbe mai dovuto far sbarcare ad Ischia per le assurdità che propone è quello di Legambiente. Ma basta vedere i referenti isolani per rendersi conto di chi e cosa dice. Alcuni sindaci, magari quelli che devono dare un po’ di tozza bancone a personaggi o consiglieri in cerca d’autore (per fortuna i figli non fanno danni come i padri), non hanno ancora capito che devono selezionare, meglio, le loro collaborazioni.

Tra le altre cose, molte superate e – soprattutto – non collegabili al sistema Ischia in quanto tale, Legambiente si è fatta promotrice delle scemenze locali e le ha fatte sue. Come dire, in terra si “accocchiano”.

Nel frattempo, però, leggiamo cosa dice Legambiente rispetto ad un sindaco non invitato all’incontro: “Le criticità di Ischia, la piaga dell’abusivismo. Per mettere fine alla piaga dell’abusivismo Legambiente propone a tal riguardo tre proposte: 1) è fondamentale accelerare l’esame di tutte le pratiche di condono che giacciono negli archivi dei sei Comuni. 2) Sorvegliare il territorio per bloccare l’abuso già alla posa in opera della prima pietra. 3) Procedere con le demolizioni di ciò che non è sanabile, per eliminare le situazioni di rischio. Le demolizioni costituiscono anche un deterrente. Il numero delle demolizioni: Quanto alle demolizioni, secondo i dati raccolti da Legambiente nell’ambito della campagna “Abbatti l’abuso”, nel solo Comune di Ischia su 1.274 ordinanze di demolizione emesse dal 2004 al 2022 ne sono state eseguite appena 175, pari al 13,8%. Insomma, quasi otto volte su dieci chi ha costruito illegalmente nel Comune di Ischia ed è stato oggetto di un’ordinanza di demolizione l’ha fatta, finora, franca. A spese della sicurezza del territorio, dell’ambiente, di chi ha costruito nella legalità e persino di chi ha commesso un abuso edilizio ma può beneficiare di un condono”.