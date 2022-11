Demanio, l’Anac fa una brutta figura a Casamicciola

Ugo De Rosa | E’ innegabile che quella legge del 2018 che stabiliva la proroga delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative fino al 31 dicembre 2033 abbia creato una grande confusione. In quanto in contrasto con la normativa comunitaria, la direttiva Bolkestein e per tale motivo poi “censurata” dal Consiglio di Stato. E il famoso “Decreto rilancio” del maggio 2020 non aveva semplificato le cose, anzi. Stabilendo uno stop al trasferimento delle concessioni proprio per non gravare i concessionari colpiti dalla crisi economica legata alla pandemia e favorire appunto il rilancio del settore turistico. Tutto “congelato”, in pratica, nonostante la normativa italiana in contrasto con quella dell’Ue. Una successiva legge approvata ad agosto scorso ha preso atto della situazione, stabilendo una diversa disciplina per l’efficacia delle concessioni.

Sta di fatto che questo “pastrocchio” normativo ha indotto in confusione anche l’Anac, che ha iniziato ad impugnare gli atti approvati dai vari Comuni anche isolani. Peraltro automaticamente “decaduti” con la nuova legge. Un fiorire di contenziosi amministrativi evitabile se anche l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si fosse mossa con maggiore prudenza. Tutti ricorso che il Tar Campania è ora costretto a dichiarare improcedibili, proprio alla luce della nuova normativa approvata dal legislatore e che si uniforma a quella dell’Ue.

Contro il Comune di Casamicciola Terme, l’Anac aveva usato la mano pesante nel ricorso al Tribunale amministrativo regionale. Chiedendo l’annullamento della delibera di Giunta Comunale n. 125 del 30 dicembre 2020, che aveva appunto ad oggetto “Atto di indirizzo per proroga concessioni demaniali al 31.12.2033”, approvata su proposta del Servizio Demanio e Territorio – Ufficio Demanio Marittimo; nonché di ogni altro atto con cui il Comune aveva «disposto l’attivazione del procedimento per l’estensione della durata delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative in favore dei concessionari esistenti». Delibera approvata proprio in virtù del “Decreto rilancio”.

Se il Comune di Casamicciola non si era nemmeno costituito in giudizio, nel contenzioso si era invece inserita la controinteressata società “Calise”, cha aveva presentato a sua volta un ricorso incidentale per dimostrare «la legittimità delle disposizioni normative interne che legittimano la proroga delle concessioni demaniali e giustificano l’adozione della delibera comunale».

DELIBERA CONFERMATA

Nella sentenza che dichiara improcedibile anche questo ricorso i giudici amministrativi ricostruiscono i fatti. L’Anac basava la richiesta di annullamento in quanto l’Amministrazione casamicciolese non si era uniformata al parere espresso dalla stessa Autorità a febbraio 2021, evidenziando che «l’ente locale ha ritenuto le osservazioni critiche mosse alla delibera n. 125 del 2020 non condivisibili, con conseguente conferma dell’atto originariamente adottato».

Ognuno era andato avanti per la propria strada. E l’Anac ribadiva il contrasto con la violazione dei principi comunitari della libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e in sostanza con la direttiva Bolkestein, «aventi efficacia diretta nell’ordinamento interno».

Ma l’Autorità Garante era andata oltre. Pretendendo di conoscere i beneficiari, anche presunti e futuri, di quella proroga approvata dall’Amministrazione comunale di Casamicciola. Si legge infatti nella sentenza: «Parte ricorrente ha inoltre avanzato una richiesta (definita istruttoria), volta ad ordinare al Comune di Casamicciola Terme di fornire i dati identificativi (nominativo/ragione sociale/sede legale/partita Iva o codice fiscale) dei soggetti che abbiano manifestato interesse a ottenere, o abbiano già ottenuto, l’estensione della durata delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, conformemente a quanto previsto dalla Delibera di Giunta comunale n. 125/2020».

Su questa richiesta di “fare le pulci” all’operato del Comune, il Tar ha precisato che «sull’istanza “istruttoria” avanzata dall’Autorità ricorrente, il Collegio condivide e conferma il giudizio di non pertinenza della stessa ai fini della decisione della presente controversia», già espresso in precedenza.

Quella iniziativa aveva scaturito il ricorso incidentale presentato dalla società “Calise”. Sul quale il collegio della Settima Sezione evidenzia che «in ragione dell’esito in rito, può in ogni caso prescindersi dalla disamina dell’atto qualificato dalla società controinteressata “ricorso incidentale”, ma che in realtà costituisce una memoria difensiva, pur se con una domanda risarcitoria proposta in via subordinata (all’eventuale accoglimento del ricorso introduttivo)».

Il ricorso dell’Anac è comunque improcedibile perché “superato” dalla nuova normativa e ancora una volta il Tar lo spiega a chiare lettere: «E’ venuto meno l’interesse alla decisione nel merito, tenuto conto che nel corso del giudizio è entrata in vigore la legge 5 agosto 2022, n. 118». Legge che «reca una nuova disciplina – immediatamente applicabile – dell’efficacia delle concessioni demaniali».

E dunque «Tale sopravvenuta normativa supera e sostituisce il pregresso regime di proroga legale e, per diretta conseguenza, la delibera comunale qui gravata, che ne ha costituito pedissequa applicazione. Peraltro tale esito è conforme alla richiesta incartata dall’Autorità ricorrente nella memoria depositata in data 30 settembre 2022».

Un ricorso inutile che poteva essere ritirato, dunque. Senza andare ad identificare i singoli beneficiari di quella decisione dell’Amministrazione ormai decaduta.

In ragione della complessità e delicatezza della questione, causata dal coacervo di normative succedutesi, il Tar ha ritenuto di compensare le spese.