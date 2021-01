Demanio casamicciolese. Ecco l’Avvocato Schettino di Nola

Demanio marittimo. Casamicciola Terme si fa il consulente esterno in materia di Demanio Marittimo. L’incarico , per il periodo dal 15 dicembre 2020 al 15 dicembre 2021 va all’avvocato Schettino giunto sulle sponde termali direttamente da Nola. Un favore politico che viene da lontano insomma. Per l’intero periodo di incarico la spesa di € 8000,00 e C.P.A (4%) per un totale di € 8320,00.

All’ Avv. Giovanni Schettino classe 1970, nato a Liveri e con studio in Nola va l’incarico di consulenza in materia di Demanio Marittimo ed il compito di predisposizione relazioni, proposte e tutti gli atti necessari ad una corretta gestione della tematica sopra descritta specificatamente relativi alle modalità di proroga delle concessioni demaniali da parte dell’Ente comunale.

Schettino si occuperà anche di organizzare una attività di consulenza generale con supporto al competente Ufficio Demanio in merito agli atti da adottare con la trattazione delle tematiche necessarie ad un organico sviluppo del litorale di competenza, in particolare rispetto alle esigenze di razionalizzazione e regolamentazione degli usi delle spiagge libere.

Nello specifico l’avvocato dovrà prevedere la predisposizione dei relativi atti espressione di pareri in merito alle questioni che l’Ufficio Demanio riterrà di sottoporre all’attenzione del consulente; uno studio afferente la regolarizzazione delle occupazioni demaniali finalizzate al mantenimento di opere per finalità pubbliche ; il supporto tecnico-giuridico alla predisposizione di tutte le delibere di spettanza del settore in materia di demanio marittimo e di quanto altro necessario per il funzionamento dell’Ufficio. L’incarico viene affidato e sottoscritto dal responsabile dell’Area VII urbanistica – Servizio Demanio e Territorio Ing. Michele Maria Baldino.