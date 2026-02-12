Delocalizzazione, ritardi e accordi: la linea Feola. Le 3 urgenze per la ricostruzione di Ischia

Non è stata, nelle parole dello stesso Marcello Feola, una vera conferenza stampa. Piuttosto un primo momento di conoscenza, utile a stabilire un contatto con la comunità e con le istituzioni dell’isola. Il nuovo commissario alla ricostruzione di Ischia ha voluto chiarire subito il perimetro dell’incontro, evitando aspettative su annunci o decisioni immediate.

Un avvio prudente ma già orientato: riorganizzazione della macchina commissariale, ricerca di nuove risorse e necessità di accelerare la ricostruzione pubblica diventano i cardini della nuova fase operativa sull’isola.



“Questo è un incontro, chiamiamolo anche conferenza stampa, ma non è una conferenza stampa, perché la conferenza stampa presuppone delle notizie, delle comunicazioni su fatti concreti. Ad oggi non ci sono elementi significativi da comunicare, novità informative da trasmettere. È soltanto un incontro conoscitivo con voi della stampa e quindi, attraverso di voi, con la popolazione e con la comunità di Ischia”, ha spiegato.

Il senso dell’iniziativa, ha aggiunto, è legato alla volontà di avviare un percorso di ascolto e di confronto diretto. “Mi faceva piacere in questo momento di conoscenza della comunità ischitana avere accanto i sindaci e incontrarli insieme a voi della stampa. Alcuni li avevo già conosciuti nei giorni passati, altri non li avevo ancora incontrati”.

La giornata si era aperta poche ore prima a Napoli con la formalizzazione del passaggio di consegne con Giovanni Legnini, passaggio che Feola ha voluto sottolineare pubblicamente. “Stamattina abbiamo formalizzato a Napoli il passaggio di consegne. Voglio cogliere ancora una volta l’occasione per ringraziare l’operato di Giovanni Legnini che con grande garbo istituzionale mi ha accolto e mi ha evidenziato, con un’apposita relazione, le criticità immediate che dobbiamo affrontare”.

Dalle delocalizzazioni al rapporto con i soggetti attuatori, fino al rilancio degli accordi con università ed enti per la messa in sicurezza del territorio: Feola indica le priorità e richiama istituzioni e Comuni a una responsabilità condivisa nel processo di ricostruzione.

Il nuovo commissario ha incontrato anche la struttura tecnica e amministrativa che opera tra Napoli, Ischia e Roma, raccogliendo le prime impressioni sul funzionamento dell’apparato. “Ho incontrato tutta la struttura burocratica, sia quella che lavora a Napoli sia quella che lavora qui ad Ischia, e anche quella romana. Ho avuto la possibilità di confrontarmi con funzionari, dirigenti, esperti e collaboratori. Dal confronto è emersa come prima sensazione quella di una struttura di qualità, che ha maturato esperienze professionali significative”.

Un riconoscimento che non cancella le criticità. “La sensazione è quella di un personale che si è formato sul campo, che ha maturato conoscenze importanti. Questo non significa che va tutto bene. Ci sono elementi di criticità che gli stessi funzionari e dirigenti mi hanno confermato e su questi dobbiamo lavorare, ponendo attenzione alla riorganizzazione della struttura e intravedendo insieme le modifiche e gli aggiustamenti da fare”.

In questa prospettiva, il ruolo dei sindaci viene indicato come centrale. “La collaborazione delle amministrazioni locali è determinante, perché ogni decisione che interessa il territorio non può non coinvolgere chi rappresenta le comunità, cioè i sindaci dei sei Comuni”.

Tra i temi più delicati affrontati nel corso dell’incontro c’è quello delle risorse. Feola ha parlato apertamente del rischio che il fondo destinato alla ricostruzione possa subire contrazioni a causa di altre emergenze nazionali. “Il problema delle risorse è molto serio. C’è il timore molto forte che il fondo per la ricostruzione, costituito presso il Dipartimento, possa essere fortemente inciso dalle esigenze siciliane. Siamo vicini alle comunità che sono state colpite, ma non possiamo essere noi a dover scontare questo problema, perché qui i problemi continuano ad esserci e c’è bisogno soprattutto per la ricostruzione privata di risorse significative”.

Accanto alle preoccupazioni, arriva però una prima notizia concreta. “Sono stato nei giorni scorsi al Dipartimento e ho incontrato il ministro Musumeci. Mi è stato anticipato che sarà imminente la firma del decreto che assegna i 60 milioni del Fondo di coesione, oltre ai 30 più 20 già previsti in finanziaria. Era un percorso già avviato che aveva registrato qualche rallentamento, ma la firma è attesa a giorni. È un primo momento di velocizzazione del percorso per acquisire ulteriori risorse”.

Feola ha poi richiamato l’attenzione su un’altra opportunità finanziaria, quella legata al bando nazionale sui dissesti idrogeologici. “Ho parlato con il dirigente di Casa Italia e approfitto per richiamare l’attenzione dei sindaci. C’è un bando con risorse importanti, credo attorno ai 200 milioni di euro, destinato ai territori fragili. I Comuni sono soggetti potenzialmente beneficiari e auspico che possano presentare progettualità coerenti con questa finalità”.

L’indicazione è quella di lavorare in maniera coordinata, evitando sovrapposizioni. “Vorrei che queste progettualità fossero fra loro coordinate, fermo restando l’autonomia dei Comuni. Dobbiamo articolare progetti che non si sovrappongano alle attività del commissariato, per rendere più proficua l’acquisizione di nuove risorse. Se moltiplichiamo le opportunità per i sei Comuni, si potranno acquisire fondi importanti”.

Il commissario ha affrontato anche il tema dei soggetti attuatori, invitando a distinguere tra esperienze virtuose e situazioni più lente. “Non farei di tutta un’erba un fascio. Ci sono soggetti che hanno lavorato bene e altri che scontano difficoltà. Non voglio aprire conflitti, ma è necessario portare avanti con speditezza le procedure. È solo un elemento di sottolineatura”.

In coda all’incontro, le prime domande dei cronisti hanno riguardato la riorganizzazione della struttura e le priorità operative. Sul primo punto Feola ha scelto la linea della prudenza. “Non posso entrare nel dettaglio per una ragione molto semplice: non conosco fino in fondo la realtà e sono venuto senza pregiudizi e senza valutazioni aprioristiche. La prima cosa che farò è prorogare, così com’è, lo stato dell’arte della struttura per un mese. Dopodiché farò le mie valutazioni. Dire qualcosa oggi significherebbe che sono venuto con idee già formate, ma non è così. Mi riservo una valutazione globale”.

Più articolata la risposta sulle priorità emerse dal passaggio di consegne con Legnini. “Se devo fare un ordine di priorità, il primo punto è quello della delocalizzazione. È un grande tema, spinoso dal punto di vista giuridico, perché ha a che fare con l’identità delle persone e con l’identità di una comunità. Una persona che ha l’amore per un territorio, per la propria casa, portarla in un altro posto, soprattutto forzatamente, è come spogliarla della propria storia. È un tema che richiede attenzione e vicinanza alle persone”.

Il secondo fronte riguarda la ricostruzione pubblica e i ritardi registrati. “Dai dati di cui ho disponibilità ho registrato qualche ritardo da parte di alcuni soggetti attuatori. Non mi chiedete chi è, lo vedremo nel tempo. Noi non possiamo consentirci, per un bon ton istituzionale, di non portare avanti con velocità gli interventi pubblici. Da questo punto di vista bisogna raddrizzare la barra. Se c’è qualche soggetto attuatore che non ha la struttura adeguata o la capacità organizzativa per portare avanti le cose, allora dobbiamo confrontarci anche a muso duro e dirci le cose come stanno”.

Terzo punto indicato dal commissario è il rilancio degli accordi istituzionali. “Dobbiamo riprendere il filone degli accordi con le università e con gli altri soggetti pubblici. Abbiamo bisogno di studi per mettere in sicurezza il territorio, di un quadro conoscitivo adeguato e scientificamente attendibile. Abbiamo bisogno di tutti gli attori coinvolti nel processo, dalla Regione alla Città metropolitana, fino agli enti che hanno già collaborato in passato”.

Il quadro che emerge è quello di una fase di avvio ancora prudente ma già orientata. Nessun proclama, nessuna rottura con il passato, ma la consapevolezza che il lavoro da fare resta enorme e che il tempo non è un alleato.

Feola sceglie di partire da qui, dal metodo prima ancora che dalle soluzioni. Ascolto, riorganizzazione, ricerca di risorse e coordinamento istituzionale. Parole che suonano familiari a chi vive da anni la stagione della ricostruzione, ma che questa volta arrivano con un avvertimento implicito: la fase delle attese indefinite è finita, ora bisogna trasformare procedure e promesse in cantieri e risultati. E per farlo servirà, prima di tutto, smettere di lavorare ciascuno per conto proprio.