Delmastro a Ischia, Castagna: «Governo coi fatti vicino all’isola»

«La presenza dell’on. Andrea Delmastro Delle Vedove (FdI) sulla nostra isola per discutere tra l’altro della stabilizzazione della sezione distaccata di Tribunale è soltanto un’ulteriore conferma dell’attenzione che il governo centrale sta riservando ad Ischia ed alle sue problematiche spesso annose». Lo ha detto Giovan Battista Castagna, già sindaco di Casamicciola Terme e coordinatore isolano di Forza Italia, che parteciperà con una delegazione dell’amministrazione comunale uscente all’incontro in programma giovedì 6 aprile alle 11 al Bar Calise di Ischia con il sottosegretario alla Giustizia e legato proprio al futuro della giustizia isolana.

«La vicinanza del governo Meloni – ha aggiunto Castagna – rappresenta il vero valore aggiunto per l’isola, come testimoniato dall’impegno profuso nella redazione del Decreto Ischia a seguito della frana del 26 novembre 2022 e dallo stanziamento di circa 150 milioni per le prime attività tese al ripristino della normalità ed alla messa in sicurezza del territorio. Un governo che sarà vicino anche alla nostra coalizione nel corso delle imminenti elezioni amministrative e con i cui esponenti abbiamo già gettato le basi per un proficuo discorso di collaborazione teso a un rilancio della nostra amata Casamicciola»