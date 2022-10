Dell’Ischia “B” bene solo gli under. Tutto ok per Starita e Chiariello. L’analisi di Ischia-Acerrana

L’imbattibilità in campionato e non solo. L’impressionante striscia di risultati dell’Ischia si conferma anche in Coppa Italia Dilettanti. Gli uomini di Enrico Buonocore superano il primo test contro l’Acerrana allo Stadio Mazzella: basta la rete di De Simone ai gialloblù per regolare la pratica d’andata degli ottavi di finale. La qualificazione, però, non è ancora certa: il 19 ottobre ci sarà il match di ritorno all’Arcoleo. Dalla sfida dell’infrasettimanale, però, sono arrivate alcune indicazioni sulle seconde linee schierate in campo dallo staff tecnico.

Prima di analizzare le pagelle degli isolani e rileggere la gara con l’Acerrana con i suoi protagonisti, arrivano buone notizie dall’infermeria gialloblu. Per la gara di domenica Enrico Buonocore avrà a disposizione anche il “principe” della difesa, Pasquale Chiariello e il giovanissimo Roberto Starita che aveva fatto ben vedere in quei pochi minuti in cui ha messo piede sul terreno del Mazzella.

LE PAGELLE

Gemito 6 – Il brivido in pieno recupero gela l’ambiente, ma Panico lo grazia con un tiro pessimo. La prestazione dell’estremo difensore, quasi mai impensierito, è sufficiente: ad avvio gara è miracoloso sul contropiede di Pisani.

Trofa 6.5 – Il mister lo prova terzino nello schieramento a quattro e il capitano non delude. Deve fronteggiare Spilabotte, non un avversario semplice da tenere. Non lascia spazi al fantasista granata ed è protagonista di un partita di consistenza.

Florio 6 – Guida ancora il reparto difensivo da titolare, Buonocore non ne fa a meno dopo la straripante performance di Pomigliano. Gestisce perfettamente la fase difensiva dei suoi e neutralizza qualsiasi tentativo d’irruzione degli ospiti.

Muscariello 6 – La sua partita dura soltanto un tempo, ma dialoga bene col compagno di reparto e concede pochissimo agli attaccanti di Di Buono (46’ Di Costanzo 6 – Il suo ingresso è quasi sottovalutato, ma il centrale blinda l’area di rigore gialloblù).

Matarese 7 – Confermato nuovamente nel quartetto difensivo, si dimostra un jolly nel pacchetto arretrato. Abile a muoversi su entrambe le corsie, il numero 67 confeziona anche l’assist vincente: progressione sulla destra, dribbling da fantasista e imbucata sensazionale.

Patalano 6.5 – È uno dei più giovani sul rettangolo verde, ma è una sorta di veterano per le giocate ragionate. A metà primo tempo confeziona una potenziale occasione con Scalzone, abbina qualità e quantità nella doppia fase di gioco. (64’ Ballirano 5.5 – Non incide quando subentra, il momento dell’incontro però è difficile).

Cibelli 5.5 – Leggermente sottotono, ci si attende sempre qualcosa in più da uno dei pilastri del gruppo. Non è in una condizione ottimale, prova ad allargare il gioco ma spesso pecca nella misurazione del passaggio. Resta un elemento di assoluto affidamento nelle rotazioni. (69’ Matute 6 – Ci prova con un destro dalla distanza, il pallone scivola di poco a lato. Prova a schermare la difesa e cerca di far rifiatare i suoi).

De Simone 7.5 – Palma di migliore in campo strameritata. Tanto lavoro sporco nella prima parte di sfida, nel secondo tempo costruisce una ripartenza importante spaccando in due l’Acerrana. Lascia la sua firma al Mazzella con un ottimo inserimento e un tiro preciso che si deposita in rete. Al posto giusto nel momento giusto.

De Luise 5.5 – Non incide in fase avanzata, è ammonito nel corso della frazione iniziale pur di spezzare l’azione avversaria. Scarica un mancino impreciso verso lo specchio poco dopo la mezz’ora, ma non si registrano grosse occasioni. Può rivelarsi una risorsa importante per la lunga stagione.

Scalzone 6 – Timbra il cartellino, ma l’arbitro annulla per fuorigioco: da valutare effettivamente la posizione. Fa salire la squadra, lotta con i centrali in maglia granata e cerca di ritagliarsi lo spazio ideale per colpire. Nel finale di primo tempo spaventa gli ospiti, provvidenziali nella chiusura in extremis (64’ Mattera 6 – Entra bene, offre più soluzioni nella manovra offensiva dell’Ischia).

Pesce 6 – Altro under mandato in campo da Buonocore. Gioca di squadra, a sinistra però non lascia il segno. Grande contributo in ripiegamento, tenta altresì la giocata personale (64’ Simonetti 6 – Il suo ingresso costringe la difesa di Di Buono ad aumentare il livello d’allerta. La sua imprevedibilità è sempre una carta a favore degli ischitani).

Buonocore 6.5 – Motiva la squadra continuamente dalla panchina, alza la voce nel momento iniziale quando si rischia maggiormente. Fondamentale l’utilizzo delle seconde linee per far sentire tutti al centro del progetto e per accrescere il piano atletico dello spogliatoio. Giusta l’interpretazione e la lettura, schiera anche i titolarissimi nella ripresa ma il gol è confezionato da chi era già in campo.