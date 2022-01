Della serie “Pensare in grande”… |#4WD

Le cronache del nostro giornale pubblicate sabato mattina in ordine alla trionfalistica inaugurazione della scuola-container nel parcheggio di Via Leonardo Mazzella la dicono lunga sulla capacità di Enzo Ferrandino e compagni di mettere in campo risultati di spessore in vista della prossima campagna elettorale, evidenziando la prosecuzione di una serie di celebrazioni ad ogni costo già emersa a dicembre in occasione dell’intitolazione a Gino Strada di un piazzale del Polifunzionale.

Per carità, qualcuno disse che il livello di civiltà di una comunità si evince anche dalla qualità delle strutture scolastiche a disposizione dei cittadini. E capisco anche il gioco delle parti, per quanto sulle sorti di scolari della primaria non è esattamente carino speculare. Quel che proprio non accetto è un’amministrazione che galleggia e non va oltre! Intendo dire che far sperare Ischia e gli ischitani in un rilancio e, di conseguenza, in un futuro migliore, dovrebbe provenire da quella capacità di pensare in grande e guardare oltre che proprio non appartiene alla miopia di questa specie di classe dirigente.

Inaugurare, presenziare e celebrare a tutti i costi è senza dubbio un’esigenza primaria per la squadra di Ferrandino, anche se il sindaco in occasioni come questa appare sempre più solitario, in stile eterno consigliere comunale. Ma pochi sanno che, al momento, sembra essere saltata la trattativa con la Città Metropolitana per la vendita di un’altra ala del Polifunzionale dedicata alla scuola, in quanto gravata da non meglio definita ipoteca. Come mai di questa cosa, se rispondente al vero, nessuno parla? E come mai Enzo Ferrandino non dà seguito all’impegno assunto con i ragazzi del Liceo Buchner quando, pur di far terminare l’occupazione spontanea intrapresa per sensibilizzare le istituzioni dopo la morte di Manuel Calise, si fece carico di ottenere a stretto giro udienza dal Prefetto per le note deroghe a disciplinare il traffico?

Siamo seri, non è questa la strada!