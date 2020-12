Del vaccino anti-Covid | #4WD

“Quando avete avuto un episodio di vomito e siete ricorsi al Plasil in siringa senza chiedervi che principio attivo fosse né a cosa servisse, ma pretendevate di averlo senza ricetta perché “Mia zia quando vomita prende sempre questo“.

Quando avete sentito pizzicare la gola e avete preso un Augmentin perché “una volta l’ho preso e mi è passato subito“.

Quando avete avuto la cistite e siete corsi in farmacia a prendere il Monuril perché “il mese scorso mi è successo di nuovo e con il Monuril ho risolto“.

Quando prendete 4 o 5 Tachipirina da 1000 mg perché “eh ma la febbre non scende“.

Quando prendete il Pantorc perché “ho mal di stomaco“.

Quando pretendete di avere Xanax perché “la mia amica lo usa per dormire“.

Quando chiedete il Toradol perché “se ho un dolore prendo sempre questo e mi passa“.

Quando siete corsi disperati in farmacia a fare scorte di Vitamina C, di Plaquenil, di Zitromax, di lattoferrina, di Clexane perché “in tv hanno detto che curano il Covid”.

Potrei continuare all’infinito, ma non vi siete mai chiesti cosa sono tutte queste scatoline colorate, a cosa servono realmente, perché si usano, gli effetti collaterali che potrebbero avere, le conseguenze nel lungo periodo, ecc ecc.?

Ve li ha consigliati l’amica, li avete visti a casa di vostra zia, ne ha parlato Barbara D’Urso… Tutta gente senza un minimo di competenza scientifica.

Poi un team mondiale di ricercatori studia e sperimenta un vaccino per una pandemia globale, ma “io non me lo faccio perché chissà cosa c’è dentro.”

Questo post di mia nipote Carmen Langella, studentessa dai voti stellari e oggi medico e madre, mi fa ridere a crepapelle. Ma rido di rabbia!

Carmen ha rappresentato lo specchio fedele del qualunquismo tipicamente italiano, che anche rispetto al tanto agognato vaccino anti-Covid si sta manifestando impunemente.

A proposito: l’infermiera spagnola positiva dopo la somministrazione era già in incubazione almeno da due giorni! Chiaro?