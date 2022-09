Del Deo trema, è arrivata la “commissaria” per il personale!

Puntualmente sul Comune di Forio è arrivata l’annunciata tempesta per l’allegra gestione del personale. Come avevamo scritto, c’è chi vuole vederci chiaro su certe situazioni dubbie che si registrano negli uffici comunali. Per lunedì si vociferava di un controllo voluto dall’Anac e a Forio è sbarcata la dott.ssa Febbraro, inviata dal Ministero delle Finanze proprio con il compito di eseguire verifiche sul personale dell’Ente. Alla “commissaria”, che resterà nel comune all’ombra del Torrione per una intera settimana, è stato assegnato un ufficio al primo piano. Una brutta tegola per Del Deo…

E intanto subito si sono registrate le prime conseguenze, frutto dei timori di chi finora ha gestito troppo allegramente la cosa pubblica, pensando evidentemente di farla franca.

Fonti interne riferivano di “dipendenti” che finora avrebbero lavorato al comune senza titoli. Tra le diverse situazioni da chiarire, contratti che sarebbero già scaduti. O il caso di un dipendente relegato in un piccolissimo ufficio senza finestre, al quale in fretta e furia era stata trovata una sistemazione più idonea…

E le anticipazioni delle nostre fonti si sono rivelate esatte. Come quella che ai “dipendenti” non in regola sarebbe stato suggerito di non presentarsi al lavoro in vista dell’ispezione.

Ed infatti subito tutto il personale “giovane”, i neo assunti se possiamo usare questo termine, è improvvisamente sparito dagli uffici comunali, causando ovviamente gravi disagi nell’andamento del lavoro e quindi anche all’utenza.

Una coincidenza a dir poco sospetta. Infatti, proprio lunedì, quando è arrivata la “commissaria”, i giovani del Servizio civile ed altri che fino a venerdì erano sparpagliati nei vari uffici “a lavorare”, alle 9.00 erano riuniti all’esterno della Colombaia. A quanto pare, attendevano che un addetto del Comune aprisse loro i cancelli per entrare nella villa di Luchino Visconti, abbandonata da tempo. Qualcuno, evidentemente, li aveva “istruiti” in tal senso. A questi giovani, l’intera settimana “lavorativa”, sarebbe stato assegnato il compito di pulire la Villa. Insomma, per tutto il tempo che la dott.ssa Febbraro resterà a Forio, sono stati trasformati in addetti alle pulizie… Di chi sarà stata la “brillante” idea? Di Del Deo o dell’Ufficio Personale, che sta vivendo giorni particolarmente agitati?

A questo punto la stessa “commissaria” farebbe bene a verificare se la nuova sistemazione di questi giovani sia in regola. Perché viene da chiedersi cosa accadrebbe se qualcuno malauguratamente dovesse rimanere vittima di un infortunio in quella struttura finora chiusa ed abbandonata.

Come purtroppo accade troppo spesso, per riparare ai propri errori, o meglio per cercare di nasconderli, l’Amministrazione Del Deo rischia di adottare rimedi che sono peggiori del male. Di aggiungere irregolarità a irregolarità. Ma questa volta sembra proprio che diverse magagne siano destinate a venire alla luce. Sarà certamente una settimana “di fuoco” per Del Deo e compagni e per i responsabili degli uffici…