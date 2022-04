Del Deo non rischia più la sfiducia: servita la seconda assunzione per la Miragliuolo

Anna Maria Miragliuolo ha tutti i motivi per continuare a sostenere Francesco Del Deo e a non firmare la sfiducia al sindaco. Finalmente, dopo tanto penare e dopo qualche viaggio all’estero, finalmente, il sindaco di Forio ha deciso di confermare la consigliera di Panza nonostante l’immensa figuraccia rimediata nella frazione.

E così, mentre Panza merita nessun intervento, mentre molta parte del paese è allo sfascio, e mentre gran parte della popolazione è impaurita dai metodi di Mario e Michele, protesta in silenzio e aspetta il momento opportuno (a breve anche il Parroco verrà cacciato dopo il disastro giovani e congrega) il sindaco premia la consigliera che ha girato le spalle al territorio e la “blocca” dal raggiungere Stani Verde e gli altri consiglieri dal notaio per firmare la sfiducia al sindaco.

La Miragliuolo, infatti, era la firma che mancava alla sfiducia del sindaco dopo le dimissioni di Angela Albano, gli schiaffi pubblici di Gianni Mattera. Quella che non lo salutava per strada e che aveva già chiamato gli zii svizzeri per iniziare una nuova vita.

Ora, invece, è tornata la passione per Forio e, non abbiamo paura, a breve sentiremo interviste comandante dal sindaco e leggeremo notizie raccomandata da Mario su Panza e l’attenzione che ha sempre svolto la consigliera Miragliuolo.

E così, quasi come in Juve-Roma, allo scadere della validità della famosa graduatoria del concorso c1, quello dal quale è stata assunta la moglie di Peppe Di Maio, l’ex consigliere metropolitano Cacciapuoti (che si è trovato un posto al sole indeterminato) e altri raccomandati di lusso, dopo la “fuga” ischitana delle first lady, finalmente si scorre di altri 3 posti.

Enzo Rando, capo del settore n. 10 ragioneria, con la determina del responsabile n. 579 del 19-04-2022 ha approvato la revisione struttura organizzativa dell’ente, e programmazione dei fabbisogni di personale. assunzione n. 3 dipendenti categoria C 1, istruttori amministrativi come stabilito dal Piano triennale dei Fabbisogni di personale 2022/2023/2024.

Firmano il loro contratto a tempo indeterminato Mollo Alessandro; Ferrandino Antonietta e D’Ambra Restituta. Il primo congiunto della Miragliuolo e motivo della conferma della fedeltà a Del Deo. In verità Del Deo ha dovuto assumere sia il cugino sia il congiunto per non andare a casa. La consigliera passerà alla storia come quella della doppia assunzione.

Per Del Deo e per il comune di Forio, poi si completano due promesse elettorali datate e permesse solo grazie alle “due” assunzioni di Ischia.

La prima che Del Deo garantisce è quella di Antonietta Ferrandino. Antonella, per i più, lascia finalmente l’ufficio di Piano dove era stata in qualche modo parcheggiata in attesa e, dopo tanti tentativi (con la benedizione di San Giacomo da Lacco Ameno), torna a Forio dove aveva iniziato il suo rapporto con la pubblica amministrazione quando Franco Regine era sindaco.

L’altra promessa a cui Francesco risponde è quella fatta anni fa con Franchino il falegname con l’accesso al comune di Restituta D’Ambra. Particolare, veramente, di poco conto. Anche casa D’Ambra festeggia la doppia assunzione al comune di Forio. Restituta, infatti, troverà a lavoro il cognato Luca De Girolamo.