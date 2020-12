Del Deo non rinuncia alle luci di Natale e spende 37mila euro

Ugo De Rosa | Nonostante la pandemia Del Deo non rinuncia alle luminarie natalizie, sia pure ridimensionate. E meno male! A tambur battente è stata quindi indetta dal responsabile del VII Settore Patrimonio arch. Nicola Regine la procedura di affidamento sul Mepa del servizio di noleggio, installazione, manutenzione e smontaggio degli addobbi luminosi.

Una determina a contrarre che suscita qualche perplessità, anche perché la parte iniziale sembra frutto di un poco ponderato “copia e incolla”. Ed infatti nella intestazione della determina si legge «Forio luci di Natale 2019». Solita dimenticanza…

Il rup Regine quindi premette che «in particolare, rientra tra le attività programmatiche dell’amministrazione comunale tutelare e salvaguardare tutte le iniziative e manifestazioni tradizionali e popolari che appartengono al patrimonio socioculturale, religioso e folkloristico dell’Isola d’Ischia contribuendo le stesse alla promozione e valorizzazione storica e culturale del territorio oltre che a garantire un rilevante richiamo turistico» e che «in tale contesto si inseriscono le iniziative natalizie, che negli ultimi anni si collocano al riguardo fra le iniziative oramai radicata nel territorio comunale ed isolano e costituisce un appuntamento di forte richiamo turistico e di alto ritorno d’immagine per il Comune di Forio».

E poi rincara la dose, ribadendo che «i predetti allestimenti natalizi costituiscono un ulteriore attrazione turistica per il territorio comunale» e che «anche per quest’anno è prevista, come per gli anni passati, l’installazione di elementi decorativi artistici per le festività natalizie lungo le strade e piazze comunali, che dovranno essere installate e funzionanti per il periodo compreso tra il 19.12.2020 ed il 11.01.2021». Ma poiché la determina a contrarre è stata adottata il 16 dicembre, non sono esclusi ritardi.

In un Natale che si annuncia ricco di restrizioni, il richiamo all’attrazione turistica fa sorridere (o piangere, a seconda dei punti di vista). Qualche luminaria ad ogni modo servirà forse a risollevare l’animo dei cittadini. Oppure no, vista la spesa.

Finalmente Regine si ricorda della situazione che tutto il mondo sta vivendo, evidenziando che: «il particolare momento di crisi impone di limitare le spese relative all’evento riportato in oggetto, riducendo l’importo del servizio rispetto alle annualità precedenti». E meno male!

Il progetto predisposto dall’arch. Francesco Ambrosino, con relative spese, prevede un importo di 37.147,65 euro, di cui 30.000 a base di gara. Aggiunti oneri di sicurezza e Iva, si arriva a 36.600 euro. Pur sempre tanti. Non per Del Deo, evidentemente, se si pensa che lo scorso anno per il progetto faraonico delle luci natalizie spese la bellezza di 91.000 euro…

L’affidamento come detto avverrà mediante richiesta di offerta sul Mepa ad un unico operatore. Certamente si poteva anche risparmiare qualche altro migliaio di euro, almeno…