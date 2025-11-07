Del Deo all’attacco: «Gestione confusa, soldi spesi male e poca visione. Il porto non si governa con le chiacchiere»

Seduta lunga e densa di tensioni quella del Consiglio comunale di Forio dedicata al bilancio consolidato 2024. Oltre allo scontro tra il sindaco Stanislao Verde e il consigliere Vito Iacono, è stato l’intervento di Francesco Del Deo a segnare il punto politico più netto, restituendo alla discussione il tono di un vero confronto d’aula.

L’ex sindaco, oggi all’opposizione, ha parlato con la lucidità di chi conosce i meccanismi amministrativi dall’interno e non ha nascosto la propria delusione per la direzione impressa all’ente. «Si continua a dire che si vuole fare chiarezza, ma di fatto non si chiarisce nulla. Sul porto, sui rifiuti, sulle spese pubbliche non esiste una visione. Si agisce per reazione, e non per programmazione».

Del Deo ha puntato il dito contro la gestione della Marina del Raggio Verde, società partecipata al centro di un acceso dibattito politico: «Bisogna capire se l’amministrazione vuole davvero vederci chiaro o se sta solo preparando lo scioglimento della società per cambiare il modello di gestione. Il porto è un bene dei cittadini, non un campo di battaglia politico. Le scelte fatte dieci anni fa possono essere discusse, ma non cancellate con un colpo di spugna».

Il consigliere ha ricordato come già durante i suoi mandati avesse chiesto «una verifica puntuale degli investimenti promessi dal privato» e una «trasparenza piena sui rapporti economici» tra socio pubblico e socio privato. «Si continua a evocare l’imbroglio del porto, ma nessuno mostra gli atti. La chiarezza non si fa in conferenza stampa: si fa con i documenti, con i bilanci, con le scelte amministrative coerenti».

Del Deo ha poi allargato il ragionamento all’assetto finanziario complessivo del Comune: «Siamo alla quarta variazione di bilancio in un solo esercizio. Segno che a inizio anno non si sapeva dove si voleva andare. Si spende molto per feste e poco per sviluppo. Non si può parlare di rilancio turistico se mancano servizi, porti sicuri e strade percorribili. La destagionalizzazione non si costruisce con i post su Instagram, ma con infrastrutture, trasporti, sicurezza e pulizia».

Toni duri anche sulle politiche di spesa: «La mia non è una crociata, ma una constatazione. Oggi si spendono centinaia di migliaia di euro in manifestazioni e spettacoli, mentre le scuole, le strade e i servizi di base restano indietro. Vorrei capire come vengono utilizzati i fondi del Comune e con quali criteri vengono affidati gli appalti».

Del Deo non ha risparmiato un affondo sulla gestione dei debiti fuori bilancio, un tema storico che da decenni grava sulle casse comunali: «Non si può continuare a dire che paghiamo il passato. Le sentenze e i contenziosi non sono fatalità, sono il risultato di scelte amministrative sbagliate. È giusto che gli avvocati vengano retribuiti, ma non è giusto che a pagare siano sempre i cittadini. Il piano regolatore, ad esempio, costò centinaia di migliaia di euro e finì nel nulla. Questo è il vizio che si perpetua: la leggerezza amministrativa».

Anche sui temi urbanistici e scolastici, l’ex sindaco ha mostrato una linea rigorosa: «Non si può votare un piano se gli atti sono incompleti. Abbiamo aree abbandonate, immobili comunali fatiscenti, zone mai bonificate. Non servono nuovi slogan, serve manutenzione e controllo del territorio».

Il suo intervento si è concluso con una riflessione che ha suonato come un monito: «Chi governa deve ascoltare anche chi dissente. L’opposizione non è un ostacolo ma una garanzia. Le maggioranze forti, quando perdono il senso del limite, smettono di essere democratiche. Forio ha bisogno di serietà, non di autocelebrazione. Gli amministratori passano, ma i debiti, i cantieri e le carte restano. È su quelle che saremo giudicati».

Con queste parole, Del Deo ha ricollocato la discussione su un piano istituzionale e civile, ricordando a tutti — maggioranza e opposizione — che il Comune non è un’arena ma un luogo di responsabilità. E che Forio, dopo anni di scontri personali e narrazioni trionfalistiche, ha bisogno di tornare a parlare di fatti e non di slogan.