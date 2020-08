Degrado, sporcizia, rifiuti sulla spiaggia dei Maronti

Maronti, degrado e sporcizia vengono segnalati da molti gitanti e bagnanti che usufruiscono della bellissima spiaggia ischitana. In particolare nella zona ricadente nel comune di Barano, dove sull’arenile gli incivili abbandonano di tutto oltre i soliti rifiuti e bottiglie in vetro lasciate ovunque. Nelle immagini allegate abbiamo tentato di documentare la situazione, invitando l’amministrazione comunale a pulire e i gitanti a tenere un comportamento più civile, non abbandonando i rifiuti in spiaggia. La situazione è migliore solo nelle aree dove ci sono le concessioni degli arenili, nelle spiagge libere, il degrado e l’immondizia è presente ovunque, insieme a delle vere e proprie “giungle” di erba alta, rovi e folti canneti.