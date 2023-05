Deficit strutturale: -2 milioni. Un grosso guaio a Casamicciola

Gaetano Di Meglio | Il guaio partecipate è venuto fuori. Senza la politica e con una gestione tecnica ed esterna, collegata alla Prefettura e abituata a mettere in ordine situazioni complicate, Casamicciola si trova davanti alla sua realtà. Una realtà complicata, datata e difficile da affrontare soprattutto con una premessa: la frana non c’entra nulla! Il 26 novembre non ha nessun effetto sul guaio che è venuto fuori dal rendiconto approvato dalla Commissaria Calcaterra.

La sostanza, senza andare per tecnicismi e giri larghi è una ed è semplice: le partecipate di Casamicciola continuano a sanguinare. Come? Facile: per anni le partecipate (soprattutto AMCA) hanno tenuto nascosti parte dei bilanci al comune. Per volontà politica? Per evitare di avere un rendiconto con un buco da coprire? Per mettere un po’ di polvere sotto il tappeto e poi aspettare tempi migliori? Per incapacità? Per malafede? Per buonafede? Beh, oggi è totalmente inutile rispondere a queste domande: il buco c’è!

Ma c’è anche il modo di rimediare. Dagli uffici della Commissaria Calcaterra, infatti, è pronto anche il piano di rientro in 3 anni.

Non sono cifre enormi, tutto (quasi) fisiologico per un comune che non ha avuto una gestione finanziaria ordinata e che ha scialacquato con la gestione di alcuni rami.

La gestione finanziaria di un ente pubblico non è semplice. Non credete a quelli che vi raccontano il bilancio in 30 secondi o dispensano pillole di pubblica amministrazione per dummies: la vicenda è complicata. Tuttavia, per una valutazione complessiva della vicenda ci basta leggere un solo rigo: “il conto economico si chiude con un risultato negativo di esercizio di euro 2.380.416,15” In parole povere: c’è un buco in bilancio!

L’ASPETTO POLITICO

L’aspetto politico di questo dato, ovvero del risultato negativo di euro 2.380.416,15 è la cifra narrativa della gestione dell’amministrazione sfiduciata lo scorso anno. La Calcaterra e i suoi consulenti hanno messo in fila i conti e, dopo diversi “esercizi” terminati secondo la regia “politica”, hanno dovuto dare trasparenza agli atti e accertare quello che non va.

E’ questo, forse, l’aspetto più distante tra la gestione politica di qualsiasi ente e quello tecnico. E’ una questione di visione e di responsabilità. Non solo erariale, ma più prettamente politica.

La questione partecipate è cruciale al pari di quella del contenzioso.

IL RENDICONTO IN NUMERI

Il commissario straordinario del Comune di Casamicciola dott.ssa Simonetta Calcaterra, con propria delibera, ha approvato il rendiconto 2022, lo stato patrimoniale e il conto economico per l’esercizio finanziario 2022. Un adempimento a cui è necessario provvedere entro il 30 aprile di ogni anno successivo.

La delibera approvata su proposta del segretario comunale dott. Antonio Russo dà atto che il bilancio dell’esercizio 2022 si chiude con un avanzo di amministrazione di 21.290.928,37 euro, mentre il conto economico si chiude con un risultato negativo di esercizio di 2.380.416,15 euro.

Al bilancio di previsione 2022-2024 approvato a giugno dello scorso anno erano state apportate diverse variazioni in particolare con delibere commissariali.

Il commissario ha approvato anche la relativa relazione sulla gestione. In proposito la delibera riporta che «la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi e alle regole previste in materia di finanza locale e di contabilità pubblica». Lo scorso 6 aprile, quindi, il commissario Calcaterra ha approvato il riaccertamento ordinario dei residui.

La delibera dunque approva lo schema del rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario, dando appunto atto «che il conto del bilancio dell’esercizio 2022 si chiude con un avanzo di amministrazione di euro 21.290.928,37», così come risulta dal prospetto riassuntivo della gestione finanziaria.

Dal prospetto risulta che il fondo cassa al 1 gennaio ammonta a 9.303.326,06 euro; riscossioni: 17.749.733,80 euro; pagamenti 15.472.757,63 euro; saldo di cassa al 31 dicembre 11.310.302,33 euro; fondo di cassa al 31 dicembre 11.310.302,23 euro; residui attivi 26.310.812,22 euro; residui passivi 16.163.480,43 euro; fondo pluriennale vincolato per spese correnti 23.951,82; fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 142.753,83.

Seguono altre cifre. Quindi si dà atto che «il conto economico si chiude con un risultato negativo di esercizio di euro 2.380.416,15» e che «il patrimonio netto presenta una consistenza di euro 13.944.376,02 e un fondo di dotazione di euro 12.052.019,00». Lo schema di rendiconto e la relazione sono stati trasmessi all’organo di revisione e successivamente dovranno essere approvati dal nuovo Consiglio comunale. Che, ovviamente, è sempre il Commissario Simonetta Calcaterra. Sarà ancora lei ad approvare l’atto che in un’amministrazione “politica” spetta al consiglio comunale. E così, dopo la diagnosi (buco di bilancio), Casamicciola avrà anche la prescrizione (piano di rientro in due anni)…