Decreto sicurezza: gazebo informativo della Lega in Piazza Marina

Domenica 22 giugno, dalle ore 18:00 alle 20:00, Piazza Marina sarà teatro di un’iniziativa politica promossa dalla Lega per illustrare ai cittadini i contenuti del nuovo Decreto Sicurezza, recentemente approvato e diventato legge. L’evento, organizzato in formula gazebo, rappresenta un’occasione di confronto diretto con il pubblico sui principali punti del provvedimento.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio tour informativo nazionale, volto a presentare le novità legislative volute fortemente dal partito guidato da Matteo Salvini. Al centro del decreto: maggiore tutela per le forze dell’ordine, interventi per garantire ordine pubblico e un rafforzamento dei diritti legati alla sicurezza dei cittadini.

“Più sicurezza, più diritti, più tutela per le nostre Forze di Polizia” è lo slogan scelto per sintetizzare i pilastri della riforma. Durante l’incontro sarà inoltre possibile ricevere materiale informativo, dialogare con i rappresentanti locali del partito e, per chi lo desiderasse, procedere all’iscrizione alla Lega.

L’appuntamento di domenica rappresenta un’opportunità per la cittadinanza dell’isola d’Ischia di avvicinarsi direttamente alla politica, informarsi sui recenti cambiamenti legislativi e contribuire attivamente al dibattito pubblico sulla sicurezza.