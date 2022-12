Decreto Ischia, Luciano Venia scrive a Giorgia Meloni. 18 punti per salvare l’isola

Onorevole Presidente, nella notte tra il 25 ed il 26 novembre u.s. un forte nubifragio si è abbattuto sull’isola di Ischia interessando i sei comuni del territorio. Una significativa frana si è distaccata dal Monte Epomeo ed ha causato 12 vittime e danni severi e talora distruzioni totali nell’area collinare di Casamicciola Terme, – area già interessata da una altra frana nel 2009 (1 vittima) e dall’evento geofisico e sismico del 21 agosto 2017 (2 morti e una distruzione diffusa nei caseggiati)- e ha generato e sta generando immensi danni economici e sociali a tutti i sei comuni in cui si articola il piccolo territorio insulare. Anche per la ingenerosa grancassa mediatica che ha gratuitamente offeso gli ischitani attribuendo in mala fede ed erroneamente ad essi una inesistente tolleranza verso gli abusi; e con un pressante quanto infondato ritornello ha disincentivato i turisti dal raggiungere Ischia CAUSANDO RILEVANTI DANNI ALLA IMMAGINE E AL PRESTIGIO E ALLA REPUTAZIONE TURISTICA DI ISCHIA. Un fatto gravissimo dietro al quale i sindaci e i partiti del territorio si sono riservati ogni possibile iniziativa come per legge.

Si è voluto parlare di abusivismo edilizio senza attendere i risultati delle verifiche degli organi preposti con ciò danneggiando in modo severo e profondo le aspettative turistiche per il nuovo anno; e sostanzialmente azzerando le prenotazioni delle vacanze nel periodo natalizio. E d’altronde si parla comunemente di ISCHIA nei tg e sui giornali e non dei vari comuni inclusi nel decreto 186.

I danni al momento non quantificabili in modo esaustivo hanno riguardato tutta l’isola che da quel giorno ha visto la strada principale litoranea interrotta fino a ieri, strade ancora ricolme di fango, proclamazioni di stato di allerta meteo con evacuazione dalle zone rosse e sgomberi coatti in tutti i comuni come quello di Ischia, sospensione delle attività scolastiche in tutta l’isola così come il Tribunale che serve tutta l’isola ha sospeso le sue udienze a seguito del D.L. Ma già il Presidente del Tribunale aveva tempestivamente emanato i primi provvedimenti urgenti.

Al momento secondo il quotidiano Il Mattino (edizione dell’11 dicembre u.s.) l’isola sarebbe interessata da almeno 12 frane, mentre lo stato dei costoni dell’Epomeo e degli altri rilievi montuosi riceve viva attenzione da parte della Protezione Civile Nazionale e dal Commissariato il cui vertice è stato individuato nella persona del Dott. Legnini, in quanto sia la condizione idrogeologica coi rischi di franamenti, anche a seguito della frana del 26 novembre 2022, sia la necessità di ben approfondire sul terreno e sulla montagna gli effetti del sisma del 21 agosto 2017, suggeriscono una attenta valutazione. E’ stata a tal riguardo annunciata un’opera di monitoraggio mediante misurazioni con georadar e osservazioni aeree. Ci auguriamo che anche lo smaltimento dei fanghi della colata avvenga nel rispetto pieno delle normative poiché ove riversate in mare occorrerebbe valutarne previamente natura, consistenza e granulometria per attendersi nel tempo una trasformazione nel tempo in sabbia di arenili senza rischio di causare inquinamento stante la presenza preziosa di pianta Posidonia nelle acque dell’isola.

Di tutto quanto Lei ha già fatto Onorevole Presidente, da ischitano volevo ringraziarLa sinceramente, avendo peraltro notato una Sua partecipazione ed un Suo interessamento che hanno superato di molto i doveri di ufficio ed hanno abbracciato quella sfera di umanità che da sempre La contraddistingue nella missione di servizio alla Nazione. E’ stato confortante vederLa in più occasioni presiedere nella sala emergenze della Protezione Civile le prime riunioni operative. A tal riguardo desidero chiederLe di esprimere un solenne encomio a quegli operatori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sempre pronti a rischiare la loro vita per la salvezza di quelle altrui e a soccorrere le Popolazioni. Essi immediatamente dopo avere ricevuto le prime segnalazioni con i pochi uomini e mezzi del Distaccamento sito nel Comune di Ischia hanno tentato di fare il massimo nel soccorso e nella assistenza alla popolazione e hanno poi seguito, con i rinforzi provenienti dalla terraferma, le tristi operazioni di recupero dei corpi delle vittime.

Il Ministro della Protezione Civile, l’Onorevole Nello Musumeci, ha egli stesso notato che a causa del maltempo i soccorsi delle colonne strutturate della protezione civile hanno potuto raggiungere l’isola di Ischia (il Porto-lago craterico del Comune di Ischia) solo nel pomeriggio. Se l’evento franoso di Casamicciola ha raggiunto il suo acme attorno alle 5 del mattino l’arrivo della colonna dei mezzi di soccorso è avvenuto infatti solo circa 10-12 ore dopo nonostante la breve distanza in miglia marine da Pozzuoli e Napoli a causa della perturbazione. Il Ministro Musumeci ha già proposto che per l’avvenire le isole vengano dotate di risorse e mezzi di pronta disponibilità per garantire i primi adeguati soccorsi. E nel caso di Ischia che assume per la sua natura non solo rischi idrogeologici, ma anche di tipo sismico, vulcanico e marino oltre che di incendio boschivo ci auguriamo che la proposta Musumeci trovi ingresso in un provvedimento legislativo e riguardi la dotazione di personale tecnico ed operativo e gli adeguati strumenti e mezzi (escavatori, pompe, proiettori, cingolati, radiopostazioni etc.) dislocati nelle isole. Ancora un sentito grazie a Lei e al Sottosegretario Del Mastro con il Ministro Nordio per avere garantito il funzionamento in proroga del Tribunale di Ischia in attesa di una sua definitiva stabilizzazione mediante un modello di Tribunale delle Isole o comunque di Tribunale Autonomo di Ischia

Mi consenta di aggiungere che il Comportamento della Guardia di Finanza è stato straordinario con il Comandante della Tenenza Antonio Giglio; così come l’azione della Polizia di Stato (agli ordini del v.Questore Ciro Re) e dell’Arma dei Carabinieri (con l’iniziativa del Comandante Tiziano Laganà) mentre personale sanitario, volontari e semplici cittadini non hanno mancato di offrire il proprio servizio.

Un pensiero grato va a quelle centinaia di giovani che stanchi di attendere hanno imbracciato pale e rastrelli, hanno creato catene umane, hanno spalato ripulendo strade, cortili, scantinati, negozi e appartamenti. Mutuando dalla cronaca dell’alluvione di Firenze del 1966 li hanno chiamati gli Angeli del Fango. E questa definizione appare appropriata. Mentre altri angeli hanno perso la vita. Da un bimbo di 21 giorni ad altri ragazzi e giovani. La stampa ha definito questa calamità naturale la strage dei bambini. Il decreto Ischia ha il merito di avere appostato le prime somme per interventi di emergenza e come detto aver prorogato il funzionamento del Tribunale; ma caro Presidente sembra avere operato una ingiusta quanto drammatica discriminazione nei confronti dei cittadini di Barano, Ischia, Forio e Serrara colpiti e coinvolti in senso diretto e indiretto dalla calamità naturale che la stampa lega al nome e al territorio di Ischia.

Chiediamo che in sede di conversione si ripari a questa illogica distinzione estendendo i benefici della moratoria fiscale ai residenti e alle imprese aventi sede legale in ognuno dei sei comuni che non hanno confini geofisici ma solo amministrativi.

PER I SEGUENTI MOTIVI:

1) una piccola isola come Ischia di soli 46 kmq non può essere segmentata poichè si tratta di una unità geofisica e geografica ed e’ un sistema unitario geoeconomico, tanto che in passato è stata per molti anni Comune Unico, un Distretto del Turismo tra i più importanti in Europa, il mare che la bagna è lo stesso e scorre lungo le coste così come unica e condivisa è la strada circolare che ne segna il periplo, la litoranea ex ss 270 e ne connette logisticamente i traffici e consente la vita civile integrata; Unico è il porto maggiore mentre vi è interconnessione tra gli scali per i mezzi veloci nei diversi municipi. Nel 1938 e fino al 1944 il regime Fascista unifico’ i sei comuni col nome di ISCHIA ritenendo l’isola un corpo unico e indivisibile per caratteri, cultura, economia

2) Casamicciola confina con tutti e 5 gli altri comuni isolani ed è baricentrico realizzando un sistema interconnesso integrato; ed una divisione del lavoro con i suoi cittadini che lavorano negli alberghi e nei ristoranti bar negozi e stabilimenti balneotermali dei diversi comuni e viceversa

3) Nel Comune di Ischia sorgono stadio, Tribunale e Giudice di Pace (con giurisdizione su tutti e 6 i comuni) e numerosi Licei ed Istituto Alberghiero frequentati da giovani degli altri 5 comuni; ad Ischia vi è il grande Porto turistico e commerciale che serve tutta l’isola ed ivi è allocato il capolinea dei bus per l’intera isola e il posteggio dei bus turistici; ad Ischia vi è il Palasport nel quale è stata ubicata una parte degli sfollati. A Casamicciola sorge l’Istituto per Geometri e Ragionieri Mattei dove studiano giovani di tutti gli altri comuni- Altre scuole frequentate dai residenti in tutti e 6 i comuni sono a Lacco e a Forio.

4) Nel Comune di Ischia in zona Campagnano e Monte Vezzi sono state evacuate e sfollate 90 persone ubicate nel locale Palasport; stesso avvenuto in altri comuni con persone ospitate negli alberghi

5) L’isola di Ischia è un unico Sistema Territoriale Insulare con una unica ed integrata struttura organizzativa economica con intrecci di imprenditori/lavoratori/stabilimenti e sedi operative nei diversi municipi; e inoltre vi sono estese ramificazioni intercomunali dei corpi intermedi e delle corporazioni economiche locali fino ad assumere il carattere di Complesso Sociale e Produttivo Unitario.

6) La gestione dei servizi idrico e fognario per tutti e 6 i comuni passa per due stabilimenti e sedi operative nei comuni di Ischia e Forio e innumerevoli serbatoi nei diversi comuni. Recentemente è stata posata una condotta di gas a servizio dei 6 comuni dell’isola

7) Vi è una intricatissima e fittissima rete di parentele incrociate tra i comuni dell’isola e in migliaia e migliaia di famiglie i due coniugi sono di comuni isolani diversi. Ergo la crisi in un comune si ribalta ad horas nella crisi di tutta l’isola, di tutti e 6 i comuni. Triste conferma ne è la celebrazione di molte funzioni religiose per le vittime di Casamicciola nel Comune di Ischia e in quello di Lacco Ameno. Stesso fenomeno per la gestione, l’allocazione e l’organizzazione delle imprese con fornitori, titolari, lavoratori che incessantemente fanno la spola tra i diversi comuni.

8) Nel Comune di Lacco Ameno è ubicato l’unico ospedale a servizio dei 6 comuni e la interruzione per dieci giorni e in occasione di allerta meteo della ex strada statale ha creato notevoli disagi ai cittadini di Ischia e Barano

9) 12 frane di notevole entità insieme a crolli, allagamenti e smottamenti hanno interessato tutti i comuni mentre la storia contemporanea ci consegna eventi franosi gravi a Barano Maronti, a Ischia e a Lacco con grossi eventi anche a Forio;

10) Con la pesantissima crisi in atto di portata epocale, si è fermata tutta l’economia e i trasporti sono andati in tilt insieme alla logistica delle merci mentre il commercio agonizza. E’ una ennesima crisi che sta devastando famiglie e imprese dopo la crisi dei mutui, il terremoto del 2017, la triennale pandemia che ha fermato il turismo, la concorrenza sleale on line, la guerra in Ucraina che ha allontanato i turisti russi e da ultimo questa calamità naturale che ha messo in ginocchio l’isola intera. Un’isola che conta 500 tra alberghi e pensioni e che appare totalmente ferma con danni immensi a partire dalla festività dell’8 dicembre che non ha registrato alcun flusso turistico significativo. L’isola di Ischia in passato ha rappresentato una fonte importante per il Pil regionale ma il treno di crisi ha creato un disastro economico

11) Deve essere chiaro che il bilancio per tutti e 6 i comuni dell’isola di Ischia di per sé già catastrofico in termini di vittime e distruzioni per le frane e le inondazioni e degli eventi e gli effetti derivanti (due scosse di lieve entità hanno avuto come epicentro Serrara Fontana dopo la frana) con la morte drammatica di 12 esseri umani, molti dei qualigiovanissimi e la distruzione di case, negozi, costoni, vie etc. è economicamente molto piu’ grande, forse di 10-20 volte superiori a causa del turismo bloccato, per le aziende chiuse, la grave stagnazione economica, il nullo commercio,il lavoro interrotto, gli investimenti bloccati, i consumi azzerati.

12) Già prima della frana si era notato un aumento nei comuni esclusi dal decreto dei reati contro il patrimonio per una crisi economica già drammatica. Furti nei supermercati quando aperti, nelle auto e nelle abitazioni e negozi. Ciò dimostra che al problema sociale si è sommata questa tragica catastrofe che a messo in ginocchio tutti e sei comuni isolani non solo 2 !

13) La mancata inclusione dei Comuni di Ischia, Barano, Forio e Serrara Fontana nella prevista moratoria fiscale per i residenti e le imprese di cui agli articoli 1 e 5 del Decreto Legge 186 è una ingiustizia ed è illogica e gravida di conseguenze devastanti e disastrose atteso i fatti e gli elementi sopra elencati; ed è catastrofica atteso che l’isola pur nelle diversità amministrative è un corpo unico, un sistema geofisico e geoeconomico unitario ed un insieme coordinato e integrato di vita economica e civile; esso è un Distretto Turistico inscindibile e di particolare complessità con reti, rimandi, cooperazioni, contratti di lavoro, fornitura, servizi, ricettività completamente intrecciato in modo capillare tanto che i contingenti turistici talora vengono spostati da un comune all’altro mentre alcune catene alberghiere gestiscono strutture in diversi comuni e opera un imponente struttura logistica con una formidabile flotta di mezzi di trasporto di persone e cose in moto perpetuo tra i sei comuni.

L’imprenditoria vede iniziative in molti comuni da parte di un singolo imprenditore di un dato comune e viceversa mentre esiste una grande mobilità della forza lavoro anche in rapporto alla stagionalità degli impieghi e per i quali è stata già abolita la ordinaria indennità di disoccupazione che di inverno sosteneva più adeguatamente le famiglie dei lavoratori stagionali. Anche i professionisti lavorano e incassano in funzione di una circolazione di ricchezza che nei 6 mesi di autunno e inverno scende a livelli di mera sussistenza.

14)L’isola di Ischia sconta una serie di crisi come la maturità del prodotto; i danni di immagine portati dalle numerose tragedie che si sono consumate; la eliminazione della disoccupazione per i lavoratori sostituita da indennità cavillose e insufficienti; la concorrenza di altri distretti sorretti da aiuti statali e regionali; una grave asfissia del credito anche a seguito delle regole cd Basilea e/o per il fallimento o la sparizione o lo stato di crisi delle Banche operanti in loco che da anni non sostengono più l’economia e comunque non ne sono piu’ il volano mancando di erogare credito alle pmi; il consumo di suolo che hadepauperato la risorsa verde; la mancata realizzazione dei depuratori che impedisce di raggiungere uno stato ottimale delle acque del mare minimizzando il turismo balneare; il poco sostegno al termalismo con la recente spada di Damocle delle concessioni che frenano gli imprenditori dall’investire in un quadro di incertezza; la cattiva cura del territorio; una pessima qualità del sistema di Destination Management riorientato troppo al low cost. E solo per citare le più evidenti.

15) In una situazione di diffusa morosità verso banche e finanziarie per impossibilità sopravvenuta della prestazione che segna posizioni di situazioni di incaglio e sofferenza in tutti e 6 i comuni dell’isola di Ischia dopo anni già drammatici come quelli attraversati dal sisma a Casamicciola, dal triennio pandemia e dalla guerra in ucraina che ha allontanato clientela russa col corredo di una spaventosa inflazione e di costi di trasporto dei beni e di autotrazione che qui sono maggiori che altrove per il delta di costo della tratta marittima, potrebbe aggiungersi una altra catastrofe. Una valanga di procedure giudiziarie ed esecutive con immediati recuperi coatti del tutto ingiustificati per quanto detto.

16)Infatti al decreto 186 come attualmente in vigore faranno riferimento anche le banche, le quali non essendo organizzazioni caritatevoli potrebbero aggredire famiglie e imprese chiedendo proprio in questo momento catastrofico rientri, annullamento di fidi e aperture di credito, e chiedendo il pagamento anticipato dei mutui in unica soluzione perdurando le incolpevoli morosità dei residenti nei 6 comuni di Ischia, Barano, Forio, Serrara oltre a Casamicciola e Lacco Ameno. Sarebbe anche opportuno e necessario sensibilizzare il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la ABI associazione Bancaria Italiana, acchè a loro volta possano orientare in virtù di urgenti provvedimenti i direttori delle Filiali operanti a Ischia ed i Direttori Generali delle stesse chiedendo analogamente a quanto si chiede per i tributi, una moratoria della durata di 18 mesi con lo stop di tutte le azioni e le procedure esecutive già a partire dalla messa in mora e dalla richiesta di immediato rientro. E congelando ogni azione esecutiva ed ogni lite giudiziale e stragiudiziale seppure in atto per 18 mesi.;

17) Parimenti con norma di legge occorrerebbe fermare e sospendere in tutti e sei i comuni dell’isola di Ischia tutte le procedure esecutive e comunque di recupero e la notifica dei pagamenti per gli anni pregressi spesso colpevolmente notificati tutti insieme. In concreto congelare tutte le procedure esecutive e le vertenze stragiudiziali per IMU, TARI E TASI per la durata di mesi 18 e/o comunque bloccare subito la esazione e le notifiche di ingiunzioni di pagamento con le somme mancanti magari fatte anticipare all’ente dall’istituto di credito tesoriere dell’Ente o nelle forme che la legge vorrà stabilire

PER TUTTI QUESTI MOTIVI CHE SI CONSIDERANO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE ISTANZA CORROBORATA DAL SOSTEGNO DI CITTADINI, DELLE FORZE POLITICHE E DELLE IMPRESE SI CHIEDE

1) La Integrazione del decreto Legge Ischia N. 186/2022 prevedendo la moratoria dei pagamenti, delle azioni esecutive stragiudiziali e giudiziali da parte di Agenzia Entrate RISCOSSIONE e degli altri concessionari eventuali anche per i residenti nei comuni di ISCHIA, FORIO, SERRARA E BARANO e le imprese ivi aventi sede legale;

2) la sospensione della esazione e del recupero coattivo da parte dei comuni di Imu, Tari e Tasi fermando per 18 mesi tutte le procedure esecutive anche per gli anni arretrati

3) LA SOLLECITAZIONE ALL’ABI e mediante intervento del MEF o la iscrizione in decreto nelle forme consentite perchè le banche operanti sul territorio della intera isola di Ischia sospendano ogni iniziativa stragiudiziale o giudiziale di recupero crediti o di richiesta di rientro o di immediato rimborso di qualunque finanziamento per la durata di mesi 18. Cordiali saluti,