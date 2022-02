Decreto di Dionigi, ecco la poltrona per Concetta De Crescenzo

Detto fatto. La redistribuzione delle competenze tra Settore I e IV voluta da Dionigi Gaudioso e approvata a gennaio con delibera di Giunta, come avevamo scritto era tesa a preparare la poltrona di responsabile alla dott.ssa Concetta De Crescenzo, ritornata al Comune di Barano, di cui è dipendente a tempo indeterminato, dopo le esperienze all’Ufficio di Piano e alla Città Metropolitana. Con quella delibera, infatti, il I Settore, da “Amministrativo Legale”, è diventato solo “Amministrativo”, mentre il IV, da “Tributario” a “Tributario Legale/sociale”.

Sta di fatto che Gigi Mattera, che prima era responsabile di entrambi i settori, in virtù di quella decisione si è visto “sfilare” il I Amministrativo, di sicuro di grande importanza. Per lasciare appunto campo libero alla De Crescenzo. Una manovra di Dionigi, come già evidenziato, in vista delle elezioni e del suo secondo mandato sindacale… Ancor prima di conoscere il risultato delle urne, dunque, sicuro di sé, il sindaco prepara la nuova squadra e attribuisce un posto di potere alla De Crescenzo.

Questa modifica approvata dalla Giunta si è poi concretizzata a tambur battente con il decreto sindacale che conferisce appunto l’incarico di responsabile del Settore I Amministrativo alla De Crescenzo.

Ed infatti in premessa Dionigi richiama proprio quella delibera di Giunta. Oltre al contratto collettivo nazionale di lavoro che, con il nuovo sistema di classificazione del personale, «prevede la possibilità di individuare posizioni organizzative caratterizzate da posizioni di lavoro con assunzione diretta di rilevanti responsabilità di prodotto e di risultato».

L’incarico conferito, con decorrenza dal 1 febbraio e fino al 28 dello stesso mese «salvo proroga o proroghe successive comunque non eccedenti il mandato dello scrivente» viene motivato con il possesso di un «curriculum di rilievo e delle competenze nonché della esperienza necessarie a ricoprire tale ruolo».

La manovra è tutta politica e rientra come detto nelle strategie che sta mettendo in atto attualmente Gaudioso.

In virtù della titolarità di posizione organizzativa, la De Crescenzo percepirà la relativa indennità di 993,19 euro lordi mensili.

Tra l’altro, negli ultimi passaggi del decreto, si dà atto «che il presente incarico sarà prorogato comunque fino alla individuazione di nuovi Responsabili, indipendentemente dall’adozione di un provvedimento espresso di proroga…». La scadenza del 28 febbraio dunque appare in realtà solo formale…

