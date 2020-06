Decine di sentenze del giudice Capuano restano congelate

Il caso. La mancata motivazione produce una impasse per decine e decine di imputati. E tra questi anche processi importanti con condanne per imputati fino a quattro anni di reclusione o per personaggi che pur avendo pene più miti, non possono ottenere i benefici della sospensione. La Cassazione sul punto è categorica: la mancanza della motivazione significa la nullità della sentenza

Paolo Mosè | La mancata redazione della motivazione della sentenza, a causa di un qualsiasi impedimento del giudice che abbia adottato la relativa decisione e pubblicato il dispositivo, è equiparabile alla omessa motivazione e non determina la inesistenza della pronuncia, ma la sua nullità».

Questa è una parte della sentenza della Suprema Corte di Cassazione quando il giudice che ha letto il dispositivo, non deposita le motivazioni per un impedimento qualsiasi. Non è una situazione che si presenta molto spesso. Anzi, quasi di rado. Ma quando accade, provoca un vero e proprio “scatafascio”. E la sezione di Ischia si ritrova in questa situazione assai delicata. Come ormai tutti sanno, il giudice Alberto Capuano ha un impedimento assoluto a causa delle sue vicende personali, sottoposto a misura cautelare, ed è stato immediatamente sospeso dal Consiglio superiore della magistratura.

Questo ha comportato che decine e decine di sentenze che erano state decise dal giudice con la lettura del dispositivo in aula, sono in realtà congelate, in attesa di decisione. Ma sbrogliare la matassa non è affatto semplice, soprattutto quando siamo in presenza di un giudice monocratico (con il collegiale la decisione è presa a tre e l’assenza di uno è facilmente sostituibile). E diventa arduo, per così dire, per un giudice supplente, motivare sul processo che si è concluso con una sentenza di condanna o di assoluzione, motivando solo dalla lettura di ciò che è presente nel fascicolo. Il nostro ordinamento impedisce che vi sia la possibilità che un giudice possa essere sostituito “allegramente”. E lo conferma la sentenza della Cassazione di cui abbiamo riportato alcuni passaggi.

DUE PROCESSI DELICATI

Il presidente facente funzioni del tribunale di Napoli qualche mese fa ha distribuito alcune sentenze emesse dal giudice Capuano ad altri giudicanti che operano presso la sede centrale e per l’esattezza dieci fascicoli hanno ricevuto le motivazioni. Fatte ovviamente a tavolino, ma i cui imputati sono stati tutti assolti. Non si rischia una impugnazione da parte della difesa. Più complicato per quei processi dove l’imputato è soccombente con tanto di condanna. Due sono i processi alquanto delicati che stanno lì in ibernazione: la famosa alluvione di Casamicciola con tre assoluzioni e una condanna a quattro anni e l’altra di un noto albergatore anche lui uscito malconcio dalla decisione del giudice Capuano. Inoltre vi sono decine di altri processi i cui imputati rispondono di violazione urbanistica, paesistica ed altro, nonché per reati contro il patrimonio o per aver posto in essere resistenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale. Per tutti costoro si cerca la soluzione, che sia la più corretta e nel rispetto delle regole del processo. C’è chi azzarda a dire che di fronte alla impossibilità di rendere “legale” la motivazione, il presidente potrebbe emettere un provvedimento con il quale equipara la lettura del dispositivo alla motivazione. In questo caso consentirebbe all’imputato di ricorrere in Corte di Appello, i cui giudici si troverebbero di fronte una palese anomalia, alla impossibilità di decidere. E in questo caso dichiarerebbero nulla la sentenza di primo grado rimettendo gli atti nuovamente al primo giudice.

Questo è uno dei tanti pensieri e che in qualche modo si uniforma alle linee guida della Suprema Corte. La quale si è trovata in più di una occasione a dover sciogliere questa ingarbugliata situazione. E lo ha fatto, in un caso particolare, allorquando la stessa Corte di Appello di Napoli non depositò mai la motivazione. Per dimenticanza del giudice relatore, il quale a sua volta non poteva essere sostituito per redigere le cause che avevano indotto il collegio ad emettere quel dispositivo. In questo caso specifico la Corte ha dichiarato la nullità della sentenza.

LE SENTENZE DELLA CORTE

Stando a questa situazione, presso la sezione distaccata di Ischia rimane in piedi questo problema che in qualche modo non spinge i difensori degli imputati condannati a sollecitare il giudice o chi per esso a regolarizzare la situazione. Anche perché nel frattempo la prescrizione continua il suo percorso. Inesorabilmente. E chi si ritrova condannato a quattro anni di reclusione (con il rischio serio che se passata in giudicato ne impone la traduzione in carcere per scontare), nonché anche per coloro che pur ricevendo una sanzione detentiva più contenuta, hanno grosse difficoltà sulla propria libertà. Per l’assenza della incensuratezza, per l’aver ricevuto nel passato numerose altre condanne, a volte per la medesima ipotesi di reato.

Per semplificare una situazione di estrema anomalia è necessario rivolgersi ai giudici di legittimità che di fatto danno delle direttive su come procedere. E si parte da un caso limite, di fronte ad un giudice che non scrive la motivazione per dimenticanza, scelta, ma non per un impedimento simile a quello di Capuano. Precisando: «Non avendo il giudice-relatore provveduto alla stesura della motivazione, al pari di quanto avvenuto per numerose sentenze da lui introitate quale estensore a partire dall’anno 2009, il Presidente della Corte di appello, con provvedimento in data 19 settembre 2011, ritenuta l’impossibilità di sostituire quale estensore il consigliere relatore con altro componente del collegio che aveva emesso la sentenza, sul rilievo che nessuno di essi era ancora in forza presso la medesima sezione penale, disponeva il deposito della predetta sentenza (unitamente a molte altre per le quali anche non era stato provveduto alla stesura della motivazione da parte del giudice), con redazione da parte della Cancelleria di un documento in cui erano contenuti la intestazione della sentenza, le generalità degli imputati, l’imputazione, l’indicazione delle conclusioni delle parti e il dispositivo».

UNDICI MESI DI “IBERNAZIONE”

La Cassazione, inoltre, spiega quali sono stati i passaggi successivi al mancato deposito della decisione con l’intervento del massimo responsabile del collegio che ha emesso la sentenza: «Come risulta dagli atti, senza che il giudice relatore avesse neppure successivamente provveduto alla redazione della sentenza, questa veniva depositata in cancelleria, con le modalità indicate nel provvedimento presidenziale, in data 19 settembre 2012, a distanza di un anno da esso».

Questa vicenda processuale è arrivata all’attenzione della Corte proprio su ricorso del difensore dell’imputato, che lamentava tutte queste anomalie che si erano create e che avevano ingarbugliato la posizione di un cittadino accusato del reato di detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti. Ciò che ha sottoscritto l’avvocato è stato ritenuto meritevole di accoglimento, tant’è che «Il ricorso è fondato. Come più volte affermato dalla Corte di Cassazione, la mancata redazione della motivazione della sentenza, a causa di un qualsiasi impedimento del giudice che abbia adottato la relativa decisione e pubblicato il dispositivo, è equiparabile alla omessa motivazione e non determina la inesistenza della pronuncia ma la sua nullità, rilevabile in quanto tale solo se dedotta, come avvenuto nella specie, a seguito di impugnazione».

I giudici di legittimità, ovviamente, hanno richiamato altre pronunce della stessa Corte, fino a quelle delle sezioni unite. A questo punto era logico che quella sentenza mai motivata ritornasse al giudice naturale, affinché approfondisse nuovamente la vicenda e si pronunciasse sull’imputato: «Si impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Napoli, che dovrà prendere in considerazione l’appello proposto dall’imputato avverso la sentenza di primo grado e pervenire a una decisione motivata su ogni punto dedotto».

Una disposizione dura, chiara ed inequivocabile. Ma la Cassazione in questo preciso caso è stata particolarmente severa nei confronti del giudice che si è dimenticato di scrivere la motivazione, con la segnalazione al Csm: «Il mancato assolvimento del dovere di stesura della sentenza da parte del magistrato designato per tale funzione, che aveva introitato la decisione sin dal 29 marzo 2010, impone la segnalazione del caso ai titolari dell’azione disciplinare».

E che succederà, a distanza di un anno quasi dalla misura cautelare disposta nei confronti del giudice Capuano? Sono passati undici mesi, ma di capire che morte dovranno fare quei processi ibernati, le risposte non sono arrivate e forse con somma soddisfazione per quegli imputati che hanno ricevuto una sonora condanna.