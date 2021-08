Decima edizione del Trofeo Punta Caruso, vince Samuele De Rinaldi e stabilisce il nuovo record del percorso

Questa mattina 24 agosto 2021, alle 11.45 davanti alla spiaggia di San Francesco a Forio, è partita la decima edizione del “Trofeo Punta Caruso”, organizzata dallo yacht club vela.it. 43 partecipanti in gara, con condizioni di mare e di vento favorevoli il giovane Samuele De Rinaldi ha vinto ed ha stabilito il nuovo record del percorso, con il tempo di 16.31.

Grande prestazione per Giovan Giuseppe Di Leva che si è migliorato rispetto allo scorso anno ed è arrivato secondo con il tempo di 18.53, terzo è arrivato un altro giovane promettente Giovanni Sanna (classe 2004) solo un secondo dietro Giovangiuseppe. La gara femminile è stata vinta da Maria Rosaria Ciardi con il tempo di 22.30 (lo scorso anno fu il fratello Guido a vincere il trofeo), seconda è arrivata la giovane Gabriella Romano, terza la veterana Manuela De Vito. Il primo isolano non a podio è stato Paolo De Palma con il tempo di 20.12, la prima isolana è stata la giovane Laura Pirulli con il tempo di 31.15. Il nuotatore piu giovane(classe 2008)è stato Daniele Nobis ed il più longevo (classe 1945) Giovanni Iardino, seguito a pochi minuti di distanza dall’altro 76enne Raffaele Ferrigno. Il livello della gara, nata 10 anni fa come manifestazione amatoriale, sta dimostrando di poter attrarre nuotatori di ottimo livello che certamente saranno da stimolo per i nostri atleti isolani per migliorarsi per il prossimo anno.

Lo Yacht Club Vela.it e l’associazione Forti e Veloci isola d’Ischia ringraziano l’amministrazione comunale di Forio, la Capitaneria di Porto, il dottor Vincenzo Regine, il portale Ischia.it, le ceramiche Keramos, l’Hotel Tritone, l’autoscuola Miragliuolo, i lidi Da Nicola, la terrazza di Venere, fratelli Mattera, la Diving Agency, le cantine Pietratorcia, l’Allianz Bank di Forio e quanti hanno collaborato alla riuscita della manifestazione. Lo Yacht Club Vela.it da appuntamento a tutti gli appassionati di nuoto in acque libere alla 11ma edizione del prossimo agosto 2022

A seguire la classifica generale



1 De Rinaldi Samuele 16.31

2 Di Leva Giovangiuseppe 18.53

3 Sanna Giovanni 18.54

4 Ciardi Guido 18.55

5 Sorrentino Davide 18.57

6 Orlando Luca 19.35

7 Mazzotta Salvatore 19.36

8 Di Capua Danilo 19.36

9 Cangemi Giuseppe 20.10

10 De Palma Paolo 20.12

11 Sacco Antonio 20.45

12 Marchi Matteo 21.18

13 Coppa Gianfranco 21.43

14 Ciardi Maria Rosaria 22.30

15 Romano Gabriella 22.32

16 Renna Marco 22.39

17 Cannata Giuseppe 22.42

18 Assante Ciro 23.05

19 D’Abundo Michele 23.14

20 Di Vito Manuela 24.08

21 Olivieri Umberto 24.33

22 Troise Stefano 24.41

23 Rolfini Federico 24.50

24 Sforza Roberto 25.39

25 Castagliuolo Davide 25.54

26 De Rosa Francesco 27.12

27 Romano Luca 27.36

28 Del Deo Aniello 29.03

29 Pirulli Laura 31.15

30 De Rosa Andrea 31.25

31 De Cataldis Roberta 31.46

32 D’Andea Alessandro 32

33 Marasco Mattia 32.32

34 Di Criscio Gennaro 32.52

35 Nobis Daniele 33.37

36 Guercilena Andrea 34.05

37 Maida Roberto 38.09

38 De Angeli Adriano 38.17

39 Polcaro Davide 43.15

40 Di Meglio Raffaella 43.18

41 De Falco Elisabetta 45.09

42 Iardino Giovanni 49.25

43 Ferrigno Raffaele 50.33