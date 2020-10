De Vivo presente anche alla maratona di New York 2020

In questi mesi per le note vicende legate al Covid 19 sono state abolite la quasi totalità delle gare di podismo su strada.

Si è allora diffusa la moda delle gare virtuali su strada, dai dieci chilometri alla maratona. Grazie alla tecnologia moderna si utilizzano applicazioni che consentono di verificare l effettiva distanza percorsa dagli atleti.

Tra le tante manifestazioni podistiche virtuali anche la maratona di New York non è mancata all appuntamento. Gli organizzatori della kermesse americana hanno dato tempo dal 17 ottobre al 1 novembre per correre la distanza dei km. 42,195. Daniele De Vivo, podista del Marathon Club Isola d Ischia e recordman isolano per la quantità di maratone disputate ( ben trentuno) e che ha già corso a New York in quattro occasioni ( 2010,2013,2015,2018) ha preso parte anche a questa edizione virtuale. Domenica 18 ottobre a Forio ha percorso piu volte il lungomare e poi via Aiemita, terminando i km.42,195 in 4h26m. Una bella soddisfazione per il portacolori del Marathon Club in attesa che i podisti isolani possano tornare alle competizioni su strada quanto prima.